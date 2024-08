Fonte foto: Shutterstock

È un periodo di grandi cambiamenti per Spotify, che sta per lanciare il nuovo piano Deluxe, ma anche di ripensamenti. A distanza di un paio di mesi dalla scelta di limitare l’accesso ai testi delle canzoni per gli utenti Free, infatti, Spotify fa marcia indietro e si prepara a ripristinare la possibilità di consultare i testi delle canzoni in modo illimitato per il piano gratuito.

Spotify cambia idea

Dallo scorso mese di maggio, a seguito di una modifica alle caratteristiche del servizio, gli utenti che sfruttano il piano Free di Spotify (gratuito ma con interruzioni pubblicitarie occasionali) hanno perso la possibilità di accedere ai testi delle canzoni riprodotte dall’applicazione in modo illimitato.

Questa modifica da parte di Spotify ah creato un grande malcontento tra gli iscritti al programma gratuito. Le proteste da parte degli utenti hanno spinto il servizio a fare marcia indietro, rinunciando alla modifica introdotta a maggio, dopo un breve periodo di test, per spingere gli iscritti al piano Free a passare a uno dei piani a pagamento.

In una dichiarazione rilasciata al magazine Engadget, un portavoce dell’azienda ha confermato il ritorno dei testi per gli utenti Spotify Free, senza aggiungere ulteriori motivazioni al passo indietro dell’azienda. L’accesso ai testi delle canzoni sarà riattivato, progressivamente, nel corso delle prossime settimane.

Il piano Free è ancora fondamentale

Spotify non intende abbandonare il piano Free che rappresenta una delle armi in più del servizio rispetto alle altre app dedicate alla musica in streaming.

La piattaforma ha oltre 626 milioni di utenti attivi con 246 milioni di abbonati e, quindi, 380 milioni di utenti che accedono al servizio nella sua versione gratuita in oltre 180 mercati in tutto il mondo.

Limitare le funzioni incluse nel piano gratuito, eliminando, in particolare, una funzione disponibile da tempo, non sembra essere stata la mossa giusta per Spotify che, quindi, ha fatto prontamente marcia indietro. Per il futuro, inoltre, il servizio dovrebbe arricchire il suo piano Free con nuovi contenuti.

La conferma è arrivata, di recente, direttamente da Daniel Ek, CEO di Spotify. Nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori, infatti, il numero uno dell’azienda ha confermato la volontà di arricchire la versione Free con “ulteriori miglioramenti” che saranno integrati nell’offerta gratuita “nel corso dei prossimi mesi“.

Ek non ha chiarito, però, quali saranno le novità che andranno ad arricchire il piano Free. Il ritorno dei testi delle canzoni rappresenta, in ogni caso, una prima conferma della volontà dell’azienda di continuare a investire nel piano Free, essenziale per attirare nuovi utenti che, oltre le canzoni, ascoltano anche la pubblicità.

Esattamente come sta succedendo con le piattaforme di streaming video, infatti, anche in quelle musicali gli spot si stanno rivelando l’unico modo percorribile per mantenere alta la redditività delle app.