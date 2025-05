Navigazione dell’app rinnovata, migliore gestione delle playlist, funzione Snooze: ecco tutte le novità in arrivo per gli utenti Spotify gratis e su abbonamento

Sono in arrivo alcune nuove funzioni per gli utenti Spotify sia Free, cioè che usano un account gratuito, sia Premium, ovvero che hanno sottoscritto un abbonamento. Con questi aggiornamenti la piattaforma di streaming musicale digitale punta a migliorare il controllo sull’esperienza di ascolto, mentre su tutt’altro fronte si prepara a una revisione dei prezzi a livello globale, Italia inclusa.

Limitare la presenza di brani su Spotify

Una delle novità più importanti annunciate dall’azienda svedese è la funzione 30-Day Snooze, che è attualmente in fase di test per gli utenti Premium. Questa opzione consente di escludere temporaneamente, per 30 giorni, un brano che secondo l’utente appare troppo spesso nelle playlist o nei suggerimenti di ascolto.

Esiste già (ed è già stata migliorata) una funzione che permette di rimuovere brani da specifiche playlist su tutti i dispositivi, così come è già prevista la possibilità di bloccare un artista. La funzione “Snooze” però è diversa, perché è temporanea e applicabile anche a tutti i suggerimenti di ascolto.

Come riordinare ed editare le playlist Spotify

Tra le altre novità, anche la gestione delle playlist Spotify è stata aggiornata. Presto gli utenti, grazie a nuove opzioni che compariranno nella parte superiore delle playlist, potranno in modo più semplice e intuitivo aggiungere brani alla lista, editare la playlist, rinominarla, riordinare i brani già inclusi e creare copertine personalizzate.

Non è (ancora) il caso dell’Italia, ma gli utenti di alcuni Paesi selezionati – come Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti – potranno anche filtrare i brani preferiti per genere e creare una playlist separata in modo immediato e veloce, con un clic. È possibile che questa opzione venga estesa ad altri Paesi in futuro, ma non ci sono ancora conferme in merito.

I nuovi vantaggi di Spotify Premium

Gli abbonati Premium, grazie alle tre linee implementate nella parte inferiore della schermata di riproduzione, potranno avere accesso diretto a funzioni come Shuffle, Smart Shuffle, Ripeti e Timer di spegnimento. Sempre per migliorare la gestione dell’esperienza di ascolto, inoltre, Spotify mostrerà loro quali brani l’algoritmo riprodurrà automaticamente dopo la fine della coda, dando così la possibilità di rimuoverli in anticipo se si tratta di canzoni non gradite.

Gli utenti Premium avranno accesso anche a “Jam”, funzione utile per creare sessioni di ascolto di gruppo in tempo reale. Saranno a loro disposizione anche playlist generate con l’intelligenza artificiale.

Anche la navigazione dell’app è stata implementata. La funzione Libreria è stata spostata ed è diventata la terza scheda nella barra di navigazione in basso. Un nuovo pulsante nell’angolo in basso a destra consente invece un accesso rapido alla creazione di playlist, alle funzionalità collaborative e alla funzione “Blend” (cioè una playlist collaborativa, condivisa con altri utenti).