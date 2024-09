Stampante multifunzione HP, solo oggi costa pochissimo: sconto incredibile

Fonte foto: HP

Tra le promo disponibili nella nuova iniziativa "Ritorno a Scuola" non potevano di certo mancare le stampanti, uno dei dispositivi più ricercati in questo periodo dell’anno. In tanti vanno alla ricerca di periferiche economiche e multifunzione che siano in grado non solo di stampare, ma anche di fotocopiare e scansionare documenti e ricerche scolastiche. E tra le tante promo che troviamo oggi, ce ne è una che cattura l’attenzione per lo sconto. Si tratta dell’offerta disponibile per la stampante multifunzione HP Envy 6420e, disponibile su Amazon con uno sconto del 57% che ti fa risparmiare decine di euro e la paghi veramente poco. Si tratta del minimo storico e di una super offerta da non farsi scappare.

La stampante multifunzione HP è la soluzione ideale sia per la tua abitazione sia per l’ufficio. Permette di stampare con un’ottima qualità qualsiasi documento in formato A4 o inferiore. Inoltre, è anche smart: puoi mandare in stampa documenti anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Grazie al servizio HP+ Instant Ink hai anche 3 mesi in omaggio di cartucce. Una stampante completa, economica e pensata appositamente per le tue esigenze.

Stampante HP multifunzione: offerta, prezzo e sconto

Sconto mai visto prima per la stampante HP Envy 6420e. Da oggi la trovi su Amazon a un prezzo di 59,75 euro con uno sconto del 57% rispetto a quello consigliato. La periferica è uno dei prodotti più interessanti tra quelli in offerta nella nuova iniziativa lanciata su Amazon e dedicata alla scuola. La disponibilità della stampante è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. La puoi testare anche con tutta calma grazie alla possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dall’acquisto.

Stampante HP Envy 6420e: le caratteristiche tecniche

Puoi gestire comodamente la stampante dal telefono o dal tablet scaricando l’app gratuita HP Smart, che ti permette di connetterti ai dispositivi attraverso il Wi-Fi. Ottima capacità di stampa: fino a 10 ppm in bianco/nero, 7 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi. Compatibile con carta A4, A5, A6 e la carta fotografica. Così potrai stampare ad alta qualità le tue foto e immortalare così al meglio i tuoi ricordi.

Facile da usare, ti basta solo creare un account HP, avere una connessione Internet stabile e cartucce di inchiostro originali HP. Importante affinché gli ugelli non si otturino col tempo, con danni costosi e forse irreversibili per il prodotto

