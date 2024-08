Amazon, offerte incredibili anche a Ferragosto: sconti fino all'80%

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le offerte non vanno mai in vacanza e questo assunto è vero soprattutto in questa che è la settimana di Ferragosto, quella in cui la maggior parte degli italiani si godono le meritate ferie estive. Ma anche da sotto l’ombrellone o dalla montagna è possibile fare grandi affari grazie alle nuove offerte che ci propone Amazon. E non si tratta di promo scontate, ma in realtà riguardano alcuni dei prodotti più desiderati e amati dagli utenti. Non a caso tra le offerte che abbiamo selezionato c’è anche l’iPhone 14, disponibile su Amazon in offerta con uno sconto eccezionale che ti fa approfittare del minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato come ogni settimana alcune delle migliori promo disponibili sul sito di e-commerce che riguardano i prodotti tecnologici come smartphone, smartwatch e accessori utili in estate (cuffie Bluetooth, ventilatore da collo); ed elettrodomestici per la casa, diventati sempre più intelligenti in questi ultimi anni e che soprattutto semplificano tantissimo le faccende domestiche. Nella lista qui in basso trovi la nostra selezione: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e scoprire il prezzo.

Amazon, le migliori offerte 12-19 agosto

Una lista molto ricca e con tante offerte interessanti che permettono di risparmiare centinaia di euro su diversi prodotti e in alcuni casi anche di dilazionare il pagamento a rate. Oltre all’iPhone 14 che abbiamo già citato, ci sono altre promo da tenere in considerazione, anche per alcuni accessori che non puoi non avere in spiaggia o per combattere il caldo di questi giorni. Due esempio: le cuffie Bluetooth lowcost in promo con uno sconto superiore all’80% e il ventilatore da collo che costa pochissimo. Se, invece, vuoi fare un super affare, su Amazon trovi il tablet Blackview Tab 11 con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 500 euro su quello di listino, con uno sconto totale che sfiora l’80%. Se stai soffrendo particolarmente il caldo di questi giorni, l’offerta sul Pinguino De’Longhi potrebbe fare al caso tuo. Grazie allo sconto del 30% risparmi centinaia di euro. Infine, non manca una friggitrice ad aria in offerta: abbiamo scelto la Philips Airfryer 300 disponibile con uno sconto che te la fa pagare praticamente la metà.

Per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon basta cliccare sul link presente nella lista in alto, invece se vuoi approfondire le caratteristiche di ogni singolo dispositivo, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta!

iPhone 14

Una delle migliori offerte di questa settimana. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare l’iPhone 14, è arrivato questa settimana. Grazie allo sconto del 24% il prezzo scende a 669 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 133,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda l’iPhone 14 c’è ben poco da dire se non è che uno dei migliori smartphone in questa fascia di prezzo. La scheda tecnica è eloquente: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione e con tecnologia True Tone che imposta la luminosità in base alla luce esterna. Ottime prestazioni con il processore A15 Bionic. Il sistema fotografico è la classica certezza: doppia fotocamera da 12 megapixel nella parte posteriore e fotocamera frontale TrueDepth. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e lo smartphone riceverà aggiornamenti software per ancora diversi anni.

iPhone 14 – bianco

Galaxy A54

Uno smartphone top al prezzo di un medio di gamma. Ecco la descrizione perfetta per il Galaxy A54, telefono di Samsung dotato di un’ottima scheda tecnica, ma soprattutto di un prezzo imperdibile. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a 274,79 euro, il minimo storico in quest’ultimo periodo. Un’ottima occasione per un telefono che non ha nulla da invidiare a dispositivi più blasonati e costosi. Per capirlo basta spulciare la scheda tecnica: schermo Super AMOLED da 6,4 pollici ad alta risoluzione e con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore Exynos 1380 con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD. Ottimo anche il comparto fotografico grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria non è di certo un problema: capacità da 5.000mAh e arrivi fino a fine giornata senza troppi patemi.

Galaxy A54

Motorola g54

Non manca un’offerta per uno smartphone lowcost. Oggi trovi il Motorola g54 con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 154,85 euro, il punto più basso registrato in questi ultimi mesi sul sito di e-commerce. Uno smartphone che paghi quanto un entry-level ma che assicura prestazioni decisamente superiori. La scheda tecnica, infatti, è veramente ottima: schermo da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende ancora più fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottime anche le prestazioni grazie ai 12 gigabyte di RAM e ai 256 gigabyte di memoria interna. Non manca un buon comparto fotografico con una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. La batteria non tradisce e ti porta fino a fine giornata. In questa fascia di prezzo difficilmente troverai di meglio.

Motorola G54

Cuffie Bluetooth

Prezzo scontatissimo per questo paio di cuffie Bluetooth. Per questa settimana sono disponibili su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Infatti, oltre allo sconto fisso del 78% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10%. In questo modo le paghi 17,99 euro e approfitti di un super minimo storico. Inoltre, acquistandone due paia ottieni anche uno sconto extra del 7%. La qualità audio è molto elevata e sono dotate anche di cancellazione del rumore. L’autonomia è di ben 48 ore e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Un vero affare da non farsi scappare.

N.B. Per vedere il prezzo definitivo è necessario aprire la pagina prodotto e applicare il buono sconto presente in pagina.

Cuffie Bluetooth

Ventilatore da collo

Prezzo mini e sconto del 46% per questo ventilatore da collo, un accessorio per l’estate che non puoi non avere. Lo posizioni intorno al collo ed è dotato di ventole che raffreddano l’aria. Puoi impostare tre diverse velocità e lo ricarichi come se fosse uno smartphone. Solo per questa settimana lo trovi a un prezzo di 12,34 euro e lo paghi veramente pochissimo. Uno dei migliori che puoi trovare sul sito di e-commerce.

Ventilatore da collo

Power bank da 20.000mAh

Uno degli accessori che non può mancare in vacanza è il powerbank. Stando sempre in giro è normale che la batteria dello smartphone possa scaricarsi prima del rientro in hotel o in casa e per questo una batteria portatile è fondamentale. Su Amazon trovi una super offerta che non devi farti sfuggire. Trovi questo modello da 20.000 mAh con cavo integrato e due porte dove collegare i propri dispositivi in offerta con uno sconto fisso del 78% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 5%. Lo paghi meno di 20 euro ed è compatibile con qualsiasi smartphone, tablet e puoi ricaricare anche il computer portatile.

Power bank da 20.000mAh

TicWatch Pro 5 Enduro

Da poco lanciato sul mercato, il TicWatch Pro 5 Enduro è uno dei migliori smartwatch disponibili oggi su Amazon. Si tratta di un orologio rugged, cioè super resistente alle cadute, agli sbalzi di temperatura, ai graffi ed è anche impermeabile. Inoltre, ha superato i test militari USA per la resistenza. L’offerta disponibile questa settimana su Amazon è molto interessante: grazie al coupon di ben 126 euro il prezzo scende a 233,99 euro, con uno sconto del 35%. Devi essere veloce nell’approfittarne: il numero di coupon è limitato. Per quanto riguarda le altre caratteristiche dello smartwatch, ha tutto quello che richiedi solitamente a un dispositivo di questo genere, a partire da tante modalità sportive fino a un sistema avanzato per il monitoraggio della salute, compresa la qualità del sonno.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e applicare il coupon sconto presente nella pagina prodotto.

TicWatch Pro 5 Enduro

Smart TV Philips

Trovare uno smart TV da 32 pollici è sempre più complicato: il mercato punta sempre di più su televisori con uno schermo grande. Per questo motivo quando se ne trova uno in offerta e con un ottimo sconto bisogna approfittarne immediatamente. Questa settimana su Amazon è disponibile il televisore Philips da 32 pollici con risoluzione elevata e supporto all’HDR10 con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 169 euro, il minimo storico di quest’ultimo periodo. Compatibile con Alexa e Google Assistant, permette anche di installare tutte le tue applicazioni preferiste per il video streaming. Qualità dell’audio cinematografica.

Smart TV Philips

Soundbar Samsung HW-B650D/ZF Serie B

Ottima occasione per la soundbar Samsung HW-B650D/ZF Serie B versione 2024. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 41% che ti fa risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino e la paghi 192,99 euro. Si tratta di una soudbar professionale che esalta l’audio del tuo smart TV. Oltre all’altoparlante centrale è dotata anche di una cassa subwoofer che si collega in modalità wireless. Audio a 3.1 canali, compatibile con qualsiasi televisore smart. La qualità audio è molto elevata e i bassi sono profondi. Puoi scegliere tra diverse modalità di ascolto che ottimizzano l’audio in base alla tipologia di contenuto che stai vedendo.

Soundbar Samsung HW-B650D/ZF Serie B

Tablet Blackview Tab 11

Torna in offerta uno dei prodotti più venduti degli ultimi mesi. Parliamo del tablet Blackview Tab 11 disponibile con un doppio sconto incredibile. Al primo coupon sconto del 50% ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare altri 194 euro. In questo modo lo paghi solamente 139,49 euro invece di 666,99 euro, con un risparmio netto che supera i 500 euro. Si tratta di un ottimo tablet con cui puoi fare di tutto, dal vedere film e serie TV steso comodamente sul divano, fino al lavorare a documenti di lavoro quando sei in viaggio. Un affare incredibile da non farsi scappare.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e applicare i coupon sconto presente nella pagina prodotto.

Blackview Tab 11

Stampante HP Envy 6420e

Avere una stampante in casa è sempre utile e se non vuoi spendere delle cifre assurde è questa l’offerta perfetta per te. Su Amazon è in offerta la periferica HP Envy 6420e con uno sconto del 54% che fa scendere il prezzo a soli 62,90 euro. Le caratteristiche sono perfette per un utilizzo casalingo, ma anche da ufficio. Stampa, scansiona e fotocopia qualsiasi tipologia di documento e lo puoi fare anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Acquistandola oggi sono inclusi anche tre mesi di abbonamento al servizio Instant Ink per ricevere le cartucce di inchiostro direttamente a casa.

Stampante HP Envy 6420e

Pinguino De’Longhi Compact PAC ES72 YOUNG

Il re indiscusso tra gli elettrodomestici in questa estate caldissima. Stiamo parlando del condizionatore portatile, l’unica soluzione per chi non ha la possibilità di installare un climatizzatore a parete nel proprio negozio o nella propria abitazione. Oggi trovi il Pinguino De’Longhi Compact in offerta con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 369 euro, il minimo storico sul Amazon. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 73,80 euro al mese e di aggiungere dei servizi extra a pagamento da aggiungere durante la fase di acquisto (disimballaggio, ritiro dell’usato e installazione del nuovo elettrodomestico). Le dimensioni compatte non devono trarre in inganno, si tratta di un ottimo climatizzatore portatile con una potenza pari a 8.300 Btu, ideale per una stanza di circa 20-25 metri quadrati. Oltre a raffreddare l’aria, è dotato anche della funzione deumidificazione e puoi impostare un timer per decidere quando accenderlo anche se non sei in casa. Lo sposti facilmente di stanza in stanza e ha ricevuto la classe di efficienza energetica A.

Pinguino De’Longhi Compact

Macchina per il caffè Philips 2200

Una delle passioni degli italiani è bere un buon caffè. E per fare in casa un caffè buono come quello del bar bisogna avere la giusta macchina per il caffè. Questa settimana su Amazon trovi la Philips 2200 con montalatte incluso in promo con uno sconto del 45% e la paghi 279,99 euro, con un risparmio netto che supera i 230 euro. La puoi anche pagare in 5 rate da 56 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Utilizzarla è molto semplice: tramite il display touch puoi scegliere la bevande e regolare l’intensità in base ai propri gusti. Utilizza il caffè in grani e integra un potente macinino in ceramica.

Macchina per il caffè Philips 2200

Macchina per il caffè De’ Longhi Nespresso Vertuo Pop

Altra macchina per il caffè in offerta. Se vuoi spendere poco, quella che devi acquistare è la De’Longhi Nespresso Vertuo Pop. Questa settimana è disponibile in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 59 euro. Inoltre, comprandola oggi hai anche un buono sconto di 30 euro di caffè Nespresso in regalo. Compatta, semplice da utilizzare e perfetta per un utilizzo domestico o da ufficio. Include anche un set di benvenuto con 12 capsule.

Macchina per il caffè Philips 2200

Lavatrice Samsung AI Control WW90DG6U85LB/U3

Tra le migliori offerte disponibili oggi su Amazon c’è la lavatrice Samsung AI Control con uno sconto del 56% che fa scendere il prezzo a 509,14 euro, con un risparmio che supera i 600 euro. La puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Hai anche la possibilità di aggiungere dei servizi extra per il disimballaggio, il ritiro dell’usato e l’installazione del nuovo elettrodomestico. Come si intuisce dal nome, questa lavatrice Samsung sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerirti il corretto lavaggio da fare in base al bucato. La capienza del cestello è di 9 chilogrammi, mentre la classe di efficienza energetica è la A.

Lavatrice Samsung AI Control WW90DG6U85LB/U3

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000

Chiudiamo con la regina degli elettrodomestici per la cucina: la friggitrice ad aria. Questa settimana è disponibile in offerta la Philips Airfryer 3000 con uno sconto del 49% che fa calare il prezzo a 88,99 euro, il valore più basso di quest’ultimo periodo. Perfetta per una famiglia di 3-5 persone, è dotata di 13 modalità di cottura differenti che puoi impostare tramite la pratica console dei comandi. A supporto hai anche un’app per le ricette.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000