HP, con lo sconto Amazon il prezzo del PC è crollato: minimo storico

Agosto sta volgendo al termine e per tantissime persone è tempo di tornare in ufficio o di ricominciare la routine giornaliera prima dell’apertura delle scuole. Questo è il periodo in cui solitamente si va alla ricerca di un nuovo computer in vista del rientro definitivo. Se siete alla ricerca di un PC performante, ma non volete spendere delle cifre assurde, abbiamo l’offerta che fa per voi. Da questa settimana e per pochissimi giorni trovi il computer HP Laptop 15s con uno sconto eccezionale del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e riesci a risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Non finisce qui, perché puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il computer è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo leggero, facilmente trasportabile con lo zaino e che allo stesso tempo assicuri prestazioni elevate con qualsiasi tipologia di programma, ma in particolar modo con quelli dedicati alla produttività (suite di Office, programmi per il montaggio o il fotoritocco, ecc.). Il merito è di una scheda tecnica equilibrata caratterizzata da uno schermo ad altissima risoluzione, un processore Intel i5 performante, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Quanto basta per risolvere tutti i vostri problemi quotidiani.

HP Laptop 15s

HP Laptop 15s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta esclusiva Amazon per chi rientra al lavoro o a scuola. Da oggi e per un tempo limitato trovi in offerta l’ottimo computer portatile HP Laptop 15s con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo a 509,99 euro. Il risparmio netto è di quasi 350 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 102 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il computer è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimo tempo. Non farti scappare questa promo, difficilmente trovi di meglio online a questo prezzo.

HP Laptop 15s

HP Laptop 15s: le caratteristiche tecniche

Il laptop HP 15s-fq5007sl monta il sistema operativo Windows 11, con processore Intel Core i5-1235U, capace di raggiungere una velocità fino a 4,4 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost. Importante anche la presenza della scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Il portatile viaggia in modo fluente anche grazie alla RAM da 16 gigabyte. Ottima anche la memoria, con un SSD da 512 gigabyte.

Interessante anche lo schermo: è dotato di un display da 15,6" con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p. Evita anche i fastidiosi riflessi delle luci esterne, grazie alla tecnologia IPS Antiriflesso. Immagini immersive grazie all’assenza di cornici e al design Slim. Confortevole infine la tastiera, per un uso comodo anche in caso di lunghe sessioni di utilizzo. Veniamo infine alla durata della batteria, in grado di durare fino a 7 ore e 30 minuti di uso continuo; ma permette anche una ricarica rapida: in soli 45 minuti ricarica circa il 50% della batteria.

HP Laptop 15s