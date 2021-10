Su Instagram c'è una grossa novità: aggiornate l'app

Facebook continua a sviluppare l’app di Instagram, inserendo nel codice nuove funzioni che la rendono più comoda e più utile da usare. In particolare Facebook sta integrando in modo molto stretto la piattaforma di Instagram con quella di Messenger, per permettere agli utenti dei due mondi di comunicare tra loro come se fossero su una sola piattaforma.

L’anno scorso è stato annunciato, e poi lanciato, il primo tassello di questa strategia: gli utenti Instagram e Messenger possono chattare tra di loro usando le loro app, senza dover per forza scaricare anche l’altra. Secondo Facebook la cosa ha funzionato: oltre il 70% degli utenti che hanno potuto provare questa funzione lo hanno già fatto. Adesso arriva un’altra novità: gli utenti Instagram possono partecipare alle chat di gruppo di Messenger (e viceversa). Era l’ultimo tassello mancante per l’integrazione totale tra Instagram Direct e Messenger, anche perché questa nuova funzione porta con sé ulteriori novità per gli instagrammer, come i sondaggi e il Watch Together “Cross-Platform“. Per abilitare tutte queste novità è necessario aggiornare l’app: se non sono ancora presenti, allora è solo questione di giorni, se non di ore.

Instagram e Messenger: le chat di gruppo

Con l’ultimo aggiornamento delle app di Instagram e Messenger non c’è più alcuna differenza di piattaforma per gli utenti dell’uno o dell’altro servizio: Facebook chiama tutto ciò “Cross-app communication“. Con questo aggiornamento, le persone possono avviare chat di gruppo tra i loro contatti Instagram e Messenger.

Non solo gli utenti di Instagram possono entrare nelle chat di gruppo di Messenger, è possibile fare anche il contrario: l’utente Instagram può creare una chat di gruppo scegliendo i partecipanti tra gli utenti di entrambe le piattaforme, purché siano tra i suoi contatti. Dal punto di vista dell’interfaccia non cambia nulla, come anche per i controlli dedicati alla privacy.

L’utente Instagram può ancora scegliere da chi essere contattato, chi può inviargli un messaggio, una chiamata o un invito ad una chat o videochat di gruppo. Inoltre, è adesso possibile vedere in tempo reale quali utenti della chat di gruppo stanno scrivendo qualcosa: le icone di loro profili appaiono vicino ai tre puntini che si muovono.

Le altre novità di Instagram

Dall’anno scorso sia su Instagram che su Messenger è disponibile la funzione “Watch Together“, che serve per vedere un video pubblicato su Facebook, anche in diretta, insieme ad altri amici all’interno di una chat di gruppo. Con l’integrazione tra Instagram e Messenger, quindi, ora anche il Watch Together diventa “cross-platform“: in pratica un utente Instagram può vedere un contenuto insieme agli amici, a prescindere se essi abbiano un profilo Instagram o Messenger.

Ma non solo: per rendere più facile la procedura è stata introdotta la possibilità di guardare i contenuti direttamente dal feed di Instagram, insieme agli amici. Basta avviare una chat video all’interno di Instagram, scorrere fino al post che si desidera condividere, quindi fare clic sul pulsante di condivisione e attivare direttamente dal feed il Watch Together.