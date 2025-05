WhatsApp lavora a un nuovo strumento per semplificare la gestione delle notifiche e silenziare più chat in contemporanea: ecco tutto quello che c'è da sapere

Lo sviluppo di WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di messaggistica di Meta è un vero e proprio cantiere aperto, con tante novità che, di mese in mese, vanno ad arricchire le funzioni a disposizione degli utenti.

Dopo l’integrazione di Meta AI, tanto criticata ma comunque molto interessante per via della possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale, il team di sviluppo sta lavorando a un nuovo sistema di gestione delle notifiche. Questo sistema sarà utile per silenziare più chat in contemporanea.

Si tratta di una funzione semplice ma, potenzialmente, molto comoda, soprattutto per chi utilizza molto l’app. Ad anticipare questa novità è, come al solito, WABetaInfo, il magazine specializzato che, in molti casi, fornisce anticipazioni dettagliate in merito alle nuove funzioni di WhatsApp.

Una nuova funzione per WhatsApp

Il nuovo sistema di gestione delle notifiche di WhatsApp consentirà agli utenti di poter silenziare rapidamente più chat in contemporanea, anche sfruttando una suddivisione per gruppi di chat. Le chat, infatti, saranno suddivise in categorie preimpostate (non lette, gruppi e liste personalizzate che l’utente può creare).

In questo modo, non sarà necessario silenziare una a una le varie chat. Gli utenti potranno selezionare un gruppo di chat, semplicemente premendo sul tasto apposito, e poi effettuare un’azione valida per tutte le conversazioni incluse nel gruppo stesso.

Grazie a questa funzione, ad esempio, è possibile silenziare tutte insieme le chat di lavoro, ad esempio, una volta che l’orario lavorativo è terminato, andando a stabilire quando l’app potrà tornare a mostrare le notifiche di queste conversazioni.

Il nuovo sistema potrà essere utilizzato in vari modi, adattandosi a quelle che sono le esigenze degli utenti. In questo momento, per silenziare una chat bisogna premerci sopra e poi premere sull’icona che annulla l’invio delle notifiche.

Andando in Impostazioni > Notifiche, all’interno dell’app, è possibile accedere a vari strumenti legati al modo in cui WhatsApp notifica l’arrivo di nuovi messaggi.

La nuova funzione in arrivo rappresenterà uno strumento in più per rendere WhatsApp uno strumento di conversazione ancora più completo e flessibile, dopo le recenti novità sull’intelligenza artificiale.

Quando arrivano le novità per WhatsApp

Il passaggio dalla versione beta a quella stabile delle novità di WhatsApp può richiedere anche diverso tempo, come confermano recenti novità apparse nella beta e ancora in attesa di rilascio. Gli sviluppatori, infatti, devono assicurarsi che tutto funzioni in modo corretto. Anche piccoli problemi devono essere verificati e risolti prima del rilascio.

Di conseguenza, il nuovo sistema di gestione delle notifiche potrebbe arrivare soltanto con uno dei prossimi aggiornamenti della versione stabile dell’app. Potrebbe essere necessario attendere qualche settimana prima del rilascio effettivo. Ulteriori novità in merito potrebbero arrivare a breve.