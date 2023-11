Suunto 9 Peak al minimo storico: sconto mai visto prima

Fonte foto: Suunto

Non è uno smartwatch come tutti gli altri, né per il design, né per i materiali utilizzati e nemmeno per le funzionalità offerte. Stiamo parlando del Suunto 9 Peak, un orologio multisport pensato per gli amanti dell’avventura e degli sport estremi all’aperto. Un dispositivo realizzato da un’azienda specializzata in questo settore e che in questi anni ha lanciato orologi con caratteristiche e funzionalità molto interessanti. Questo Suunto 9 Peak, ad esempio, è dotato di circa 80 modalità sportive, di sensori che monitorano diversi aspetti della tua vita e di un design moderno e classico allo stesso tempo. E soprattutto è molto leggero, caratteristica amata da chi lo utilizza in mezzo alla natura.

Oggi, però, non siamo qui a decantare le lodi di questo wearable, bensì l’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Lo smartwatch, infatti, è disponibile al minimo storico con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 150€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Non approfittarne subito sarebbe un grosso errore.

Suunto 9 Peak: prezzo, sconto e offerta Amazon

A questo prezzo fai un super affare. Oggi trovi il Suunto 9 Peak in offerta su Amazon a un prezzo di 249€, con uno sconto di ben il 38%. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web per questo dispositivo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,80€ al mese. La consegna gratuita avviene in pochissimi giorni e direttamente a casa tua. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, c’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024.

Suunto 9 Peak: le caratteristiche tecniche

Un orologio differente, e non solo per i materiali pregiati con cui è stato costruito. Il Suunto 9 Peak è uno smartwatch multisport super resistente. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile, mentre il vetro protettivo è in vetro zaffiro. Questo lo rende super resistente e impermeabile all’acqua fino a 100 metri. Lo puoi portare per le avventure in mezzo ai boschi o per fare trekking senza la paura di romperlo dopo una caduta. Essendo un dispositivo per l’outdoor, ha anche funzioni avanzate che ti avvisano quando cambia il meteo e quando sta per arrivare un temporale. Non manca il GPS integrato ad alta precisione che, grazie alla funzione Track Back, ti riporta al punto di partenza e non ti fa perdere la direzione.

Essendo un dispositivo per gli sportivi, non mancano le modalità di allenamento. Ne trovi più di 80 e coprono un gran numero di attività, dalle più classiche come la corsa e il ciclismo, fino agli sport più avventurosi e all’aperto. Per qualsiasi allenamento hai sempre a disposizione un gran numero di statistiche, anche avanzate. I sensori presenti sotto la scocca monitorano anche i tuoi parametri vitali principali, come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress per cercare il miglior equilibrio possibile tra lavoro, esercizio fisico e recupero. La batteria ha un’autonomia di circa una settimana, ma varia in base all’utilizzo che fai dell’orologio.

