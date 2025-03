Amazon, con lo sconto di Primavera la telecamera è praticamente regalata

La telecamera Tapo C220 è in offerta su Amazon con uno sconto del 50% e la paghi veramente poco. Immagini in altissima definizione e la puoi controllare con lo smartphone.

Fonte foto: TP Link

Proteggere la tua abitazione non è mai stato così semplice. Il merito è delle tante telecamere di sicurezza smart lanciate negli ultimi anni e dei prezzi diventati accessibili praticamente a chiunque. Oramai per acquistare una buona videocamera IP basta spendere meno di 30 euro, soprattutto se si è fortunati nel trovare la promo giusta. Offerta che troviamo oggi su Amazon per la telecamera TP-Link Tapo C220. Grazie allo sconto del 50% la paghi meno di 25 euro e fai un super affare approfittando anche del minimo storico.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma in realtà la telecamera Tapo C220 offre tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere. Sensore per le riprese che assicura immagini con una risoluzione 2K per una qualità elevatissima. Non manca la visione notturna e anche una funzione di allarme nel caso in cui venga rilevato qualcosa di anomalo. Supporta l’assistente vocale Alexa e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app per lo smartphone. Insomma, una videocamera completa e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

Tapo C220

Tapo C220: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo minuscolo per la telecamera di sicurezza Tapo C220. Solo fino a domani (lunedì 31 marzo, ndr) è disponibile in offerta a un prezzo di 24,99 euro con uno sconto del 50%. La paghi pochissimo e fai un super affare. Trovare un’offerta migliore su una telecamera con queste caratteristiche è praticamente impossibile. Hai anche la possibilità di pagarla in 3 rate da 8,33 euro al mese.

La disponibilità della videocamera di sicurezza è immediata e la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni garantiti da Amazon che partono da quando la ricevi a casa. Ti consigliamo di approfittarne subito: è una delle più vendute negli ultimi giorni e le scorte potrebbero terminare a breve.

Tapo C220

Tapo C220: le caratteristiche tecniche

Una telecamera che ti stupirà. La Tapo C220 è una videocamera di sicurezza che migliora la sicurezza della tua abitazione sorvegliando in tempo reale e ventiquattro ore su ventiquattro quello che succede all’interno della cucina, del salotto o della tua camera da letto. Grazie al sensore fotografico che assicura riprese con una risoluzione 2K, ogni immagine è in altissima definizione e nulla potrà sfuggirti.

La telecamera Tapo supporta gli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano a identificare chi è presente all’interno dell’abitazione, in modo da inviarti notifiche solamente quando è necessario. L’AI è in grado di rilevare se i movimenti sono effettuati da persone che conosci o se qualcuno si è intrufolato. È anche in grado di roteare su sé stessa per coprire un raggio molto ampio e offrire una panoramica completa di quello che sta accadendo.

Non manca la visione notturna per controllare cosa succede la notte e l’audio bidirezionale per parlare con chi è in casa. Puoi anche salvare le riprese utilizzando una scheda microSD oppure utilizzare il servizio cloud. Il montaggio e la configurazione sono molto semplici e tramite l’app per lo smartphone puoi seguire in ogni momento quello che sta accadendo nella tua abitazione.

Tapo C220