Amazon, con lo sconto di Pasqua la telecamera è praticamente regalata

Tra i dispositivi smart che sempre di più affollano le nostre abitazioni, le telecamere di sicurezza sono sicuramente tra le più presenti e anche tra le più economiche. Per chi vuole migliorare la sicurezza della propria abitazione, le videocamere IP sono l’investimento più economico che si possa fare. Oramai sul mercato se ne trovano a centinaia e con prezzi alla portata di tutti. Come ad esempio la Tapo C211, telecamera di TP-Link protagonista di una super offerta in questo weekend pasquale. Su Amazon è disponibile con un super sconto del 45% e la paghi solamente poco più di 20 euro. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare.

Si tratta di una telecamera lowcost facile da utilizzare e dotata di tutte le caratteristiche che si cercano solitamente in un dispositivo di questo genere. A partire da un sensore fotografico che assicura immagini e riprese in alta definizione, anche quando c’è poca luce grazie alla visione notturna. Tramite l’app dello smartphone puoi controllare in ogni momento cosa sta avvenendo dentro la tua abitazione e grazie ai sensori di ultima generazione ti avvisa se nota qualche movimento anomalo. Facile da gestire e da configurare, è uno dei migliori affari che puoi fare oggi.

Tapo C211: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo stracciato per la telecamera di sicurezza Tapo C211. Da oggi è disponibile in promo su Amazon a un prezzo di 21,99 euro, con uno sconto del 45% rispetto a quello di listino. La paghi praticamente la metà e fai un super affare. Acquistandone un paio puoi creare un vero sistema di videosorveglianza spendendo meno di 100 euro. Inoltre, acquistandone almeno quattro, ottieni uno sconto aggiuntivo del 5%.

La disponibilità è immediata e la ricevi a casa appena dopo Pasqua. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo che decorrono da quando ti viene consegnata.

Tapo C211: le caratteristiche tecniche

La telecamera perfetta da mettere nella vostra abitazione. Se vuoi migliorare la sicurezza e controllare cosa accade quando non ci sei, la Tapo C211 è la videocamera che fa per te. Ha tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo genere, a partire da un sensore fotografico che assicura riprese con una qualità 2K. I video sono ricchi di dettagli e sempre controllare cosa sta facendo il tuo animale domestico. Inoltre, è in grado di ruotare su sé stessa di 360 gradi e di 114 gradi in verticale per offrire una panoramica più ampia possibile. Non manca la visione notturna fino a 9 metri.

La telecamera è dotata anche di un sensore di rilevamento che ti avvisa ogni volta che nota qualche movimento anomalo dentro l’abitazione. Così puoi controllare se è entrato qualche malintenzionato, oppure se si tratta solamente del tuo gatto. Grazie all’audio bidirezionale, puoi anche comunicare tramite l’app con le persone presenti in casa. In alternativa, la puoi utilizzare anche come baby monitor.

Se vuoi proteggere la tua privacy, puoi anche escludere dalle inquadrature zone specifiche della tua abitazione. Il salvataggio delle immagini può avvenire in due modi: sul servizio cloud Tapo Care, oppure in locale inserendo una scheda microSD nella telecamera (grandezza massima di 512 gigabyte).

