Tra i software di controllo remoto, Teamviewer è probabilmente uno dei più utilizzati. Questa piattaforma permette infatti di svolgere diverse funzioni a distanza, ad esempio avviare download e programmi da un altro PC. Sapere come funziona Teamviewer è una curiosità di molte persone, in quanto è un software in grado di soddisfare anche esigenze complesse.

Come collegarsi a Teamviewer? La risposta è semplice: questo programma fornisce un nome ID (quindi un profilo utente) e una relativa password. Questi due elementi possono essere utilizzati, in combinazione con le credenziali di un altro utente della piattaforma, per prendere o lasciare il controllo del PC, comandando da remoto ogni operazione del computer.

Teamviewer senza installazione è molto semplice da utilizzare ed è disponibile per i principali sistemi operativi non solo per PC, ma anche smartphone e tablet. Inoltre la versione base del programma è gratuita e può essere utile a livello amatoriale per svolgere funzioni di base per obiettivi personali. Invece i pacchetti aziendali online prevedono diverse fasce di prezzo, a seconda dei servizi desiderati e del budget.

Come funziona Teamviewer

Il primo passaggio necessario è quello di scaricare il programma sul proprio dispositivo. Per farlo è sufficiente collegarsi al sito ufficiale e scaricare la versione gratuita che in seguito potrà eventualmente essere integrata con pacchetti a pagamento per fini commerciali.

Teamviewer per Windows verrà scaricato in file .exe che andrà aperto e installato, avviando il procedimento tramite la voce “scopi privati/non commerciali". Dopo aver accettato le condizioni è possibile procedere e concludere l’installazione del programma seguendo la guida.

Installando Teamviewer per Mac invece il il pacchetto sarà in .dmg. Anche in questo caso bisognerà aprire il file, avviare tramite la voce "Install Teamviewer" e continuare il procedimento di installazione, cliccando su “Accetta" e in seguito “Installa" e “Chiudi".

In entrambi i casi dopo aver scaricato il programma è necessario sapere come collegarsi a Teamviewer. Appena aperto il software sarà possibile trovare l’ID e la password con le quali potersi registrare e avviare il programma, nonché permettere ad altri di prendere controllo del PC.

Teamviewer desktop: come funziona

Imparare come funziona Teamviewer è piuttosto semplice. Per permettere ad altri utenti di controllare il proprio PC desktop è necessario avviare il programma, comunicare le proprie credenziali all’altro utente e attendere. In poco tempo l’altra persona potrà muovere il mouse e avere controllo del PC e dei software installati.

Nel caso contrario, se si desidera sapere come collegarsi a Teamviewer e prendere controllo di un altro computer, bisogna seguire alcuni semplici passaggi ovvero:

verificare lo stato della connessione;

selezionare la voce “Controllo Remoto" con relativa spunta;

inserire l’ID dell’utente del PC da controllare;

cliccare su “Collegamento con l’interlocutore" e inserire la password comunicata.

Affinché Teamviewer funzioni sono necessarie le credenziali, la connessione a internet e, ovviamente, l’installazione del programma sul PC o sul dispositivo desiderato.

A cosa serve Teamviewer

Questo software offre la possibilità di svolgere moltissime operazioni, non solo quelle di accedere da remoto e prendere controllo di un altro PC, bensì anche fornire supporto a distanza e connettere diversi dispositivi.

In particolare comprendere approfonditamente come funziona Teamviewer è utile per svolgere un lavoro di assistenza a distanza. Con questo programma professionisti dell’informatica sono in grado di scoprire quali sono i problemi relativi a un malfunzionamento, senza doversi recare fisicamente dal proprietario del PC danneggiato. Semplicemente con la connessione internet è possibile svolgere una diagnostica di un dispositivo, non solo un notebook ma anche smartphone e tablet, in qualsiasi momento.

Inoltre, come anticipato, la possibilità di entrare nel PC e prendere controllo delle operazioni online permette alle aziende di fornire supporto non solo ai propri dipendenti ma anche ai clienti. Il servizio di assistenza è in questo modo ancora più ampio e sicuro.