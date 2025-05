Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei ha presentato una nuova versione di HarmonyOS per PC. In arrivo in Cina a fine mese, espande ulteriormente l’ecosistema di device dell’azienda cinese

Huawei continua la strategia di espansione di HarmonyOS e nel corso della conferenza HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication ha anticipato ufficialmente l’arrivo del suo sistema operativo anche sui PC. Dopo essersi svincolata da Android e da tutti i servizi di Google, il colosso cinese della tecnologia guarda al futuro, inaugurando un ecosistema di dispositivi dove smartphone, tablet, smartwatch, smartdisplay e computer sono tutti riuniti sotto un’unica piattaforma software. Una strategia che, chiaramente, ricalca quella di altri colossi della tecnologia come Google e Apple, lanciando loro il suo guanto di sfida.

Cosa sappiamo della nuova versione di HarmonyOS

Da quello che è emerso nel corso della conferenza la versione di HarmonyOS è un sistema operativo a sé, progettato da zero da Huawei stessa e, naturalmente, senza alcun “riferimento” a Windows o Android.

Per quanto riguarda le applicazioni, il colosso cinese dovrebbe aver già pensato a un nutrito ecosistema di software pronto a soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Dovrebbe esserci anche un marketplace ufficiale sul modello dell’AppGallery già visto sulla versione mobile. Punta di diamante in questo senso, HarmonyOS Office, una suite di applicazioni per la produttività che consentirà agli utenti di gestire tutti i device che utilizzano lo stesso account, garantendo un’integrazione fluida e un maggiore flessibilità tra di essi.

Non mancheranno, inoltre, diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale alimentate dal modello proprietario Pangu (ancora inedito in Europa) e da DeepSeek. Cruciale nel corso dell’evento il discorso sulla sicurezza, con Huawei che promette un sistema di protezione avanzato che tiene al sicuro i dati degli utenti a 360°. Si è parlato anche del “super privacy mode” una modalità ancora più restrittiva che disattiva in automatico webcam, microfono e accesso alla posizione.

Molto interessante anche un sistema crittografico a livello hardware, che stando alle prime dichiarazioni rende completamente illeggibili i dati nel PC anche se venisse rimosso il disco rigido. Questo dovrebbe essere possibile grazie a una cifratura legata direttamente al processore che non permette l’accesso alle informazioni se non viene sbloccato lo schermo del device.

Quando arriveranno i PC con HarmonyOS

Il lancio ufficiale di HarmonyOS per PC è fissato al prossimo 19 maggio ma, al momento, l’informazione riguarda solo la Cina dove il sistema operativo arriverà con il PC Hongmeng. Il software arriverà anche con due nuove piattaforme cloud dedicate specificatamente al settore aziendale: Enterprise Application Center e Enterprise Business DeploymentCloud da utilizzare per gestione dei carichi pesanti, la sicurezza e al fianco degli strumenti per la produttività destinate, appunto, ai professionisti.

Ancora nessuna informazione per quel che riguarda l’eventuale arrivo di HarmonyOS per PC a livello globale e sulla compatibilità con hardware differente da quello sviluppato da Huawei. Probabilmente ci saranno dei “limiti” nell’utilizzo del software in occidente ma per saperne di più bisognerà attendere maggiori indicazioni da parte dell’azienda cinese.