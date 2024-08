Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Al di là di quello che è il loro valore effettivo, le pietre preziose e i diamanti hanno un effetto su di noi perché connesse a un certo impianto sociale. Generalmente, grazie alla consuetudine dell’anello di fidanzamento, al cinema e ai libri, tendiamo a considerare ciò un pegno d’amore. Nessuno guarda a tutto ciò come a “semplici” elementi provenienti dalla Terra, non più ormai. Ma cosa sappiamo esattamente in merito? Ecco quali sono i Paesi più ricchi di pietre preziose e diamanti, e come si procede a estrarre il tutto.

Diamanti, i Paesi più ricchi

Di seguito riportiamo quelli che sono i Paesi con il maggior numero di estrazioni di diamanti e pietre preziose. Alcuni potrebbero sorprendervi:

Repubblica Democratica del Congo , produzione di 18 milioni di carati – Si tratta di un Paese molto ricco di giacimenti minerari di diamanti. La maggior parte, però, proviene da miniere poste sotto il controllo di gruppi armati;

, produzione di 18 milioni di carati – Si tratta di un Paese molto ricco di giacimenti minerari di diamanti. La maggior parte, però, proviene da miniere poste sotto il controllo di gruppi armati; Russia , produzione di 15 milioni di carati – Trova spazio il più grande giacimento di diamanti, a Popigai Astroblem. Si tratta di un cratere generato da un meteorite, contenente più diamanti di tutte le riserve mondiali messe insieme. Le gemme qui presenti sono particolarmente adatte per l’uso industriale;

, produzione di 15 milioni di carati – Trova spazio il più grande giacimento di diamanti, a Popigai Astroblem. Si tratta di un cratere generato da un meteorite, contenente più diamanti di tutte le riserve mondiali messe insieme. Le gemme qui presenti sono particolarmente adatte per l’uso industriale; Australia , produzione di 10 milioni di carati – La produzione australiana è caratterizzata soprattutto da gemme a uso industriale, per le lavorazioni meccaniche. La riserva di Arglye è gestita dal gigante Rio Tinto;

, produzione di 10 milioni di carati – La produzione australiana è caratterizzata soprattutto da gemme a uso industriale, per le lavorazioni meccaniche. La riserva di Arglye è gestita dal gigante Rio Tinto; Botswana, produzione di 7 milioni di carati – L’economia locale è fortemente connessa al commercio di diamanti e alle miniere statali. Queste sono gestite quasi totalmente dall’azienda De Beers. Si tratta di uno dei principali Paesi arrivati nella produzione mondiale di diamanti industriali.

Come si estraggono i diamanti

Dopo l’individuazione del luogo dove si trovano le pietre preziose, si procede a estrarle dai depositi, sfruttando attrezzature specializzate, così come tecniche specifiche.

Un processo complesso, soprattutto quando si parla di miniere sotterranee. In seguito all’estrazione delle pietre preziose, occorre procedere alla preparazione per la lavorazione. Sono infatti allo stato grezzo. Nella maggior parte dei casi si rimuovono delle impurità, si puliscono e si separano le pietre preziose da altri minerali e rocce.

Le pietre più preziose

È il diamante la pietra preziosa universalmente considerata di maggior pregio e valore. In cima alla classifica troviamo i diamanti incolore, privi di impurità e con tagli perfetti. Di grande valore il rubino, noto per il suo colore rosso profondo. È una varietà di corindone rosso, che può essere estremamente prezioso, se di colore puro e privo di impurità.

Continuiamo la classifica con lo zaffiro, che è una varietà di corindone. Vanta differenti colorazioni. Il più famoso è quello blu. Quelli altamente preziosi sono di colore intenso e con poche impurità. Troviamo poi gli smeraldi, noti per il colore verde intenso. I prezzi in questo ambito aumentano enormemente quando sono privi di particolari impurità, con una buona trasparenza. Aggiungiamo all’elenco l’opale nero australiano, rinomato per una colorazione scura e giochi di luce particolari.