I Samsung Galaxy S25 Ultra by Caviar sono già arrivati

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Caviar

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è uno degli smartphone più desiderati di questo inizio 2025 e, come visto nel corso dell’Unpacked Event di qualche giorno fa, è attualmente uno dei punti di riferimento del segmento degli smartphone di fascia alta.

Trattandosi, dunque, di un vero top di gamma non poteva mancare come al solito la “rivisitazione” di questo smartphone ad opera di Caviar, l’azienda che realizza versioni deluxe di smartphone e altri prodotti tech, che anche stavolta propone la nuova collezione, che sicuramente non passa inosservata sia per il design che per i prezzi.

Caviar Samsung Galaxy S25 Ultra: com’è fatto

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del nuovo Galaxy S25 Ultra, Caviar non ha perso tempo e ha subito mostrato le sue versioni custom del flagship di Samsung che è disponibile in ben dodici versioni differenti: le due versioni della Ouroboros Collection (in foto), il modello Monarch e quello Dominion, l’esclusiva Shining Rose e sette versioni esclusive dedicate ai segni zodiacali e raffiguranti Scorpio, Leo, Cancer, Capricorn, Pisces, Aquarius e Tauros.

Le varianti Ouroboros (limitata a 25 pezzi) e Dark Ouroboros (limitata a 99 pezzi) hanno il pannello in titanio con rivestimento PVD con incisioni che evocano il cielo stellato

L’edizione Dominion (limitata a 99 esemplari) è realizzata in titanio di grado aeronautico con rivestimento PVD nero e retro in pelle di coccodrillo nera. La versione Monarch (99 esemplari), invece, è sempre in titanio di grado aeronautico con rivestimento PVD nero e retro in pelle di coccodrillo nera a cui si aggiungono anche telaio e lunetta testurizzata rivestito con un doppio strato di oro 24 carati.

Il modello Shining Rose (99 esemplari) è realizzata con un pannello rivestito in oro 24 carati con la rosa che è state realizzata combinando una lega per gioielli rivestita con un doppio strato di oro 24 carati su pelle di vitello bianca.

Le versioni con i segni zodiacali (tutte limitate a 99 esemplari), infine, sono realizzate in titanio aeronautico con rivestimento PVD. Il pannello cambia a seconda del segno zodiacale proponendo, ovviamente, le diverse rappresentazioni, frammenti di meteorite con diverse geometrie su ogni pezzo e diverse pietre preziose tra zaffiri e cristalli Swarovski.

Samsung Galaxy S25 Ultra by Caviar: quanto costano

Come al solito, le versioni Caviar del nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra, non hanno prezzi accessibile a tutti e si passa dai 13.910 dollari della versione Ouroboros (la più esclusiva e la più costosa) ai 10.490 dollari necessari per acquistare la Dark Ouroboros.

Per la Shining Rose, invece, bisogna spendere 10.270 dollari. 10.560 dollari per la Monarch e 10.340 dollari per la Dominion.

Per i segni zodiacali il prezzo varia in base al modello: