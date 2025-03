Dove vedere in streaming Diamanti di Ozpetek

Fonte foto: Vision Distribution

Sarà una Pasqua 2025 in compagnia dell’ultima opera co-scritta e diretta Ferzan Ozpetek, Diamanti: il film ha infatti finito il suo “viaggio” nei cinema e sta per diventare disponibile su Sky e in streaming su NOW. Quindicesimo lungometraggio del regista e sceneggiatore turco naturalizzato italiano, Diamanti è stato il film italiano più visto al cinema nel 2024 e già prima dell’uscita ha fatto notizia soprattutto per il cast corale, nel quale ci sono ben diciotto attrici italiane di punta.

Il cast completo di Diamanti

Accolto dalla critica con commenti generalmente positivi, Diamanti è ambientato in una sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro gestita da due sorelle, Alberta e Gabriella Canova, interpretate rispettivamente da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca.

Intorno a questo luogo e alle due sorelle si intrecciano le storie di altre lavoratrici e clienti dell’atelier. Così nel cast del film Diamanti, che è scritto da Ozpetek con Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, troviamo Lunetta Savino, che è la ricamatrice Eleonora; Paola Minaccioni è la capo sarta Nina, Milena Mancini e Geppi Cucciari sono le sarte Nicoletta e Fausta, mentre Anna Ferzetti è la modista e madre single Paolina.

Vanessa Scalera interpreta la costumista Bianca Vega, Carla Signoris è l’attrice di teatro Alida Borghese, Kasia Smutniak è l’attrice di cinema Sofia Volpi, Mara Venier veste i panni della cuoca Silvana e Milena Vukotic è Olga, zia delle sorelle Canova

Stefano Accorsi interpreta il ruolo del regista Lorenzo, Vinicio Marchioni è Bruno, marito di Nicoletta, mentre Luca Barbarossa è Lucio, marito di Gabriella.

Tra gli interpreti figurano inoltre Sara Bosi, Loredana Cannata, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, Elena Sofia Ricci, Giselda Volodi, Lorenzo Franzin, Antonio Iorio, Antonio Adil Morelli, Valerio Morigi, Dario Samac, Edoardo Stefanelli ed Erik Tonelli.

Di cosa parla Diamanti: la trama

In Diamanti, che Ozpetek ha detto essere ispirato ai suoi primi anni nel mondo del cinema in qualità di aiuto-regista, un regista convoca le sue attrici preferite con l’intenzione di fare un film sulle donne, ma non svela molto del progetto.

Il regista osserva queste attrici-muse, prende spunto e si fa ispirare finché il suo immaginario non le catapulta nel passato, in un’epoca dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne: la sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro, appunto.

In questo luogo, tra solitudini e passioni, tra ansie e legami, la realtà e la finzione si fondono, e così fanno anche le vite delle attrici e le vite dei personaggi che queste interpretano.

Dove vedere Diamanti in streaming

Prodotto da Greenboo Production, Faros Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky, Diamanti arriva in prima TV domenica 20 aprile 2025 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.