The Crown 6: chi interpreta William e Kate?

Sono in corso le riprese della sesta e ultima stagione di The Crown, in arrivo prossimamente su Netflix e firmata da Peter Morgan. La data di uscita non è ancora nota, ma online si trovano già da tempo diverse notizie e foto che anticipano qualche dettaglio dei prossimi episodi. Le novità non mancano e uno dei filoni narrativi più attesi è sicuramente la storia d’amore tra William e Kate. Negli scorsi giorni sono state diffuse alcune foto scattate sul set ai due attori che interpretano il giovane principe del Galles e la futura moglie Catherine Middleton in The Crown 6.

Gli attori che fanno William e Kate

William e Kate sono interpretati da due new entry nel cast di The Crown 6: Meg Bellamy ed Ed McVey. I due attori non sono particolarmente noti, ma sono decisamente somiglianti alla coppia reale. Meg Bellamy ha 19 anni, è cresciuta nel Berkshire e per ora ha preso parte solo a sceneggiature e film amatoriali. Anche per McVey, che ha concluso il percorso al Drama Centre London nel 2021, si tratta di un debutto assoluto sul piccolo schermo.

Le foto "rubate" dal set

Nella sesta stagione di The Crown William e Kate frequentano l’università St. Andrews, dove si conoscono e si innamorano. Gli scatti rubati dal set mostrano Bellamy e McVey mentre fanno jogging. Come è noto, infatti Kate era ai tempi dell’università una ragazza molto sportiva e William era attirato, oltre che dalla bellezza della ventenne, anche dalla sua sportività. Un’altra foto ritrae i due a Londra, mentre William aiuta Kate con il trasloco. Kate ha infatti vissuto per un certo periodo in città con la sorella Pippa, lavorando come junior buyer assistant per JigSaw.

La morte di Diana in The Crown 6

The Crown 6, raccontando vari eventi accaduti alla famiglia reale tra la fine degli anni Novanta e gli anni Duemila, non può tralasciare, ovviamente, la morte di Diana Spencer, avvenuta nel 1997 a Parigi in un’incidente d’auto. Nella serie il ruolo di Diana è interpretato da Elizabeth Debicki.

Le riprese della scena dello schianto si sono svolte alcuni mesi fa, ma di recente stanno circolando nuovamente online le foto che mostrano la Mercedes sulla quale sono stati ricostruiti gli effetti dell’incidente mortale. Ne è nata subito una polemica: secondo alcuni spettatori, infatti, è indelicato e di cattivo gusto mostrare in modo esplicito e diretto un evento così terribile per la famiglia Windsor.

Alla fine del 2022 Peter Morgan aveva in realtà dichiarato che, pur essendo già state girate, le scene dello schianto mortale non sarebbero state inserite nella serie. Ci sono però voci contrastanti su questo punto. Secondo alcuni ex membri della troupe non solo le scene dell’incidente ci saranno, ma nella sesta stagione verrà anche mostrata Lady D nella bara.