Fonte foto: Netflix

I romanzi di Jane Austen continuano ad affascinare i lettori dopo più di due secoli, e Orgoglio e pregiudizio non fa eccezione. Con la sua lucida critica sociale e una storia d’amore memorabile, questo libro straordinario ha già ispirato numerosi adattamenti tra film e serie tv. A questi se ne sta per aggiungere un altro: Netflix ha infatti annunciato che questo classico senza tempo tornerà presto sullo schermo grazie a una nuova miniserie che vedrà coinvolti alcuni tra i più apprezzati nomi del panorama artistico britannico.

Cosa sappiamo della miniserie Orgoglio e pregiudizio

Al lavoro sulla miniserie Netflix Orgoglio e pregiudizio ci sono due nomi di punta: l’autrice best-seller Dolly Alderton, vincitrice del National Book Award nel 2018 per il suo esordio Everything I Know About Love (Tutto quello che so sull’amore, Rizzoli 2021), e il regista Euros Lyn (già noto per Heartstopper).

Insieme, sono pronti a dare nuova vita al celebre romanzo con una miniserie che sarà composta da sei episodi. Stando alle informazioni al momento disponibili, la produzione sarà fedele al testo originale, con l’obiettivo di far riscoprire l’opera a chi già la ama e di farla conoscere a una nuova generazione.

«Una volta per generazione, un gruppo di persone ha l’opportunità di raccontare di nuovo questa meravigliosa storia, e mi sento davvero fortunata a farne parte», ha dichiarato Alderton a Netflix.

«Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen è il modello per eccellenza della commedia romantica — è stato un piacere immergermi di nuovo tra le sue pagine per trovare modi sia familiari che nuovi di dare vita a questo amato libro», ha proseguito l’autrice. «È un’opera perfetta da adattare — piena di dramma e profondità, ma anche di comicità e fascino. Offre l’opportunità di esplorare le complessità dell’amore, della famiglia, dell’amicizia e della società, cercando di rimanere fedeli alla voce ironica e brillante di Austen».

Ha concluso Alderton: «Con Euros Lyn alla regia e un cast straordinario, sono entusiasta di reintrodurre questi personaggi esilaranti e complicati sia a chi considera Orgoglio e Pregiudizio il proprio libro preferito, sia a chi sta per incontrare Lizzie e Mr Darcy per la prima volta».

Il cast della miniserie Netflix Orgoglio e pregiudizio

A proposito di cast straordinario, il nuovo adattamento di Orgoglio e Pregiudizio vedrà protagonisti alcuni tra i più celebri attori britannici.

Emma Corrin, vincitrice del Golden Globe e nota per i suoi ruoli in Nosferatu e Black Mirror, interpreterà Elizabeth Bennet. Jack Lowden, vincitore del BAFTA e apprezzato per le sue interpretazioni in Slow Horses e Benediction, sarà invece Mr. Darcy. Olivia Colman, attrice premio Oscar celebre per La favorita e The Crown, interpreterà invece la signora Bennet.

«Interpretare Elizabeth Bennet è un’opportunità che capita una sola volta nella vita», ha dichiarato Corrin, che ha già vestito i panni della protagonista nell’adattamento di L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence nel 2022. «Poter dare vita a questo personaggio iconico, insieme a Olivia e Jack, con le sceneggiature straordinarie di Dolly, è davvero un grande onore. Non vedo l’ora che una nuova generazione si innamori ancora una volta di questa storia».

La miniserie Orgoglio e pregiudizio in streaming su Netflix

La produzione della serie inizierà nel Regno Unito entro la fine del 2025. L’uscita avverrà prossimamente su Netflix.

Dolly Alderton, Emma Corrin ed Euros Lyn figureranno anche come produttori esecutivi, affiancati da Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point. Lisa Osborne (già nota per Wolf Hall: The Mirror and the Light) si unirà come produttrice.

Mona Qureshi, dirigente Netflix, ha commentato: «Siamo felici di condividere questo classico britannico amato con il nostro pubblico globale. Orgoglio e Pregiudizio è la commedia romantica per eccellenza. L’intelligenza acuta e il grande cuore di Dolly, uniti al suo autentico amore per il romanzo della Austen, le permettono di offrire nuove prospettive, pur celebrando tutto ciò che i fan hanno sempre adorato. Il livello del cast, guidato da Emma, Jack e Olivia, è la prova che questa storia preziosa è nelle migliori mani possibili, con Euros Lyn e il team di Lookout Point alla guida».