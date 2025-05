L’attore ha raccontato che, dopo il suo incidente quasi letale, Disney gli ha offerto un compenso dimezzato per la seconda stagione di Hawkeye. Ecco perché ha detto no

Fonte foto: Disney/X

Di solito il compenso di un attore tende ad aumentare nelle stagioni successive di una serie tv. Così non è stato per Hawkeye, almeno secondo quanto raccontato recentemente da Jeremy Renner. L’attore, che nella prima stagione della serie interpreta il protagonista Clint Barton/Occhio di Falco, ha infatti detto al podcast High Performance che Disney gli ha offerto un compenso inferiore per la seconda stagione: una proposta che Renner ha rifiutato, giudicandola vergognosa anche per l’incidente da lui subìto nel 2023.

Hawkeye, cosa sappiamo della stagione 2

La miniserie Hawkeye, ideata da Jonathan Igla per Disney+, è ambientata nel Marvel Cinematic Universe e si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

La trama segue Clint Barton, alias Occhio di Falco, che cerca di tornare dalla sua famiglia per Natale, affrontando le conseguenze del suo passato come Ronin. Durante questa missione, Clint si allea con la giovane Kate Bishop, aspirante eroina ispirata da lui fin dall’infanzia.

La serie, composta da sei episodi, è uscita alla fine del 2021. Oltre a Renner, il cast della prima stagione include Hailee Steinfeld nei panni di Kate.

Sebbene non sia stata confermata ufficialmente, a quanto pare la seconda stagione di Hawkeye potrebbe essere già in fase di sviluppo presso i Marvel Studios. Non è però chiaro in che modo la storia andrà avanti, specialmente alla luce delle recenti dichiarazioni di Jeremy Renner.

Perché Jeremy Renner non sarà più Occhio di Falco

Parlando al podcast High Performance, Jeremy Renner ha raccontato con un certo fastidio di avere rifiutato la proposta di tornare nella seconda stagione di Hawkeye per via del compenso più basso che gli era stato preventivato.

La proposta è arrivata da Disney non molto tempo dopo il grave incidente che ha coinvolto Renner, che nel 2023 è stato travolto da uno spazzaneve nella sua proprietà a Reno, in Nevada, riportando oltre 30 fratture, un polmone collassato e gravi lesioni interne.

«Mi hanno chiesto di fare la seconda stagione, e mi hanno offerto metà del compenso. Ho pensato: wow, mi ci vorrà il doppio dello sforzo per metà del denaro — otto mesi del mio tempo, praticamente, e dovrei farlo per la metà?», ha rivelato l’attore. «Ho detto: “Scusate, perché? Pensate che io sia metà Jeremy solo perché sono stato investito? È per questo che volete pagarmi la metà di quanto ho guadagnato nella prima stagione?”».

Renner ha aggiunto di avere rifiutato quella «offerta offensiva». «Non ci siamo trovati d’accordo, purtroppo», ha commentato. «Amo ancora il personaggio, mi piacerebbe ancora interpretarlo, ma dovevo difendermi. Non ho chiesto più soldi, sia chiaro. Solo lo stesso compenso della prima stagione. Quindi è un po’ deludente che non sia successo, ma va bene. Sono felice di lasciar perdere, perché probabilmente il mio corpo mi ringrazia che non lo sto facendo in questo momento».

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, un rappresentante della Disney contattato direttamente dalla testata ha contestato le affermazioni di Renner, ma senza aggiungere dettagli.

Una seconda stagione di Hawkeye, ma senza Jeremy Renner?

Ci sarà dunque una seconda stagione di Hawkeye, ma senza Jeremy Renner? Alcune fonti ipotizzano che Marvel Studios intenda proseguire comunque con la serie focalizzandosi su una nuova protagonista: Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld. Nel caso fosse vero, non è chiaro se Occhio di Falco sarà interpretato da un diverso attore o non comparirà affatto.

Secondo alcune indiscrezioni, le riprese della seconda stagione potrebbero iniziare già nell’autunno 2025, ma si attendono conferme.