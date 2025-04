Fonte foto: Robert Viglasky/Netflix

Sembrava un addio, potrebbe davvero essere solo un arrivederci. Peaky Blinders, apprezzata serie tv britannica creata da Steven Knight e ambientata a Birmingham tra il 1919 e il 1934, si è conclusa nel 2022 su Netflix con la sesta e ultima stagione. Dopo la conclusione della serie, però, è stato annunciato un film sequel intitolato The Immortal Man, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, che vedrà il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby. Ora, una nuova sorpresa: dopo il film, la serie tv Peaky Blinders potrebbe proseguire con una nuova, settima stagione.

Da Peaky Blinders al film Netflix The Immortal Man

Peaky Blinders, disponibile su Netflix e uscita tra il 2013 e il 2022, segue le vicende della famiglia Shelby, in particolare di Thomas “Tommy” Shelby, un reduce della Prima Guerra Mondiale che guida la gang dei Peaky Blinders. La serie esplora l’ascesa al potere della famiglia nel mondo criminale e politico, affrontando temi come il conflitto tra classi sociali, la corruzione e le conseguenze della guerra.

Il film sequel The Immortal Man verrà distribuito nel 2025 daNetflix: come accennato, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale; dunque, continuerà a esplorare le dinamiche della famiglia Shelby in un contesto storico diverso. Il film inoltre introdurrà diversi nuovi personaggi interpretati da Barry Keoghan, Rebecca Ferguson e Tim Roth.

Ci sarà una settima stagione di Peaky Blinders?

Il film The Immortal Man teoricamente avrebbe dovuto mettere un punto definitivo alla storia raccontata dalla serie tv Peaky Blinders, ma le cose potrebbero andare diversamente. Da tempo, infatti, circolano voci secondo cui la serie tv potrebbe continuare oltre la sesta stagione.

Secondo la testata The Sun la preproduzione di questa chiacchierata nuova stagione di Peaky Blinders sarebbe addirittura già iniziata. Stando a quanto anticipato dal tabloid britannico, la settima stagione uscirebbe nel 2026, con l’inizio delle riprese previsto per settembre 2025.

Ma quanto c’è di vero in queste indiscrezioni? Come ricorda la testata Collider, attualmente non esistono in realtà conferme ufficiali da parte della BBC (la serie è stata trasmessa inizialmente su BBC Two e successivamente su BBC One) né di Netflix riguardo a una settima stagione di Peaky Blinders.

Altre fonti suggeriscono che siano in corso delle discussioni tra la BBC, Netflix e Banijay UK: si starebbe insomma parlando di una eventuale settima stagione di Peaky Blinders, ma senza (per ora) conferme né certezze.

Anticipazioni e notizie su Peaky Blinders stagione 7

Sono dunque anticipazioni da prendere con le pinze, ma secondo The Sun la settima stagione di Peaky Blinders sarebbe ambientata negli anni Cinquanta, dunque in un periodo storico successivo a quello raccontato nel film The Immortal Man.

Il cast includerebbe ancora Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby, che però ricoprirebbe questa volta un ruolo “paterno” e di guida nei confronti di una nuova e più giovane generazione di gangster.

Sempre secondo queste indiscrezioni, la nuova stagione della serie tv verrebbe distribuita da BBC e a livello globale da Netflix, piattaforma su cui sono già disponibili le sei stagioni della serie tv e su cui presto sarà visibile il film sequel.