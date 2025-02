Fonte foto: Tineco

Nel settore degli elettrodomestici per la pulizia di casa, Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra si distingue dalla concorrenza per le sue ottime prestazioni, l’utilizzo di tecnologie avanzate e un design funzionale che gli consente di raggiungere senza fatica anche gli angoli più nascosti.

Presentata la settimana scorsa, Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra è un’aspirapolvere e lavapavimenti smart molto versatile, che si adatta alla perfezione a ogni scenario d’uso, garantendo una pulizia impeccabile per tutta la casa, grazie anche al sensore intelligente Tineco iLoop e al sistema di autopulizia FlashDry che lo rendono praticamente autonomo sia nel funzionamento che nelle operazioni di manutenzione.

Con l’offerta Amazon il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 600 euro arrivando al minimo storico e con uno sconto così, passare oltre è davvero difficile.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra: scheda tecnica

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra è un aspirapolvere e lavapavimenti smart in grado di aspirare sia il secco che l’umido.

Come già visto per i precedenti modelli della serie, anche qui torna il design Lay-Flat che permette agli utenti di inclinare il dispositivo fino a 180° per una maggiore manovrabilità e per rimuovere la polvere anche sotto i mobili o negli spazi più stretti. Inoltre grazie alla testina a doppio lato è possibile raggiungere ogni angolo della casa, arrivando a pulire anche quei punti nascosti dove i normali aspirapolvere e lavapavimenti non arrivano.

Molto interessante anche il design DualBlock Anti-Tangle che comprende dei raschietti a doppio strato che prevengono i grovigli di peli e capelli evitando ostruzioni del dispositivo. Per garantire una pulizia ottimale in qualsiasi condizione di utilizzo, il device sfrutta un sensore intelligente Tineco iLoop, utile per rilevare qualsiasi tipo di sporco, regolando in autonomia la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e i livelli dell’acqua erogata.

Per quanto riguarda l’utilizzo del dispositivo, si tratta di un prodotto davvero intuitivo, con l’utente che può impostare diverse modalità di funzionamento utilizzando l’apposito schermo LCD in dotazione. In alternativa si può passare dall’applicazione Tineco e gestire tutto dal proprio smartphone. Sul fronte dell’autonomia, Tineco garantisce circa 50 minuti di funzionamento con la possibilità di pulire abitazioni fino a 230 metri quadrati.

Riguardo la manutenzione, torna anche su questo modello la tecnologia MHCBSTM in grado di rimuovere i residui di sporco sul rullo utilizzando un raschietto che aderisce perfettamente su tutta la superficie. Utilizzando la centrifuga, invece, il device spreme tutta l’acqua sporca dal rullo così da prevenire la formazione di muffe e batteri.

Presente anche il sistema di autopulizia con FlashDry che utilizza l’acqua calda per sciogliere eventuale sporco sul rullo e dentro l’aspirapolvere, passando poi all’asciugatura con aria calda a 85°C.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra: l’offerta Amazon

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra ha un prezzo di listino di 699 euro ma per le prossime ore è possibile, approfittando dell’offerta suAmazon, questo prodotto è disponibile a 599 euro (-14%, -100 euro), uno sconto davvero incredibile per un prodotto che è sul mercato da appena una settimana.

