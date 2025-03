Tineco Floor One Stretch S6, con le offerte Amazon il prezzo è super

Fonte foto: Tineco

Tineco Floor One Stretch S6 è uno dei prodotti più apprezzati dagli utenti che cercano una soluzione per le pulizie domestiche che sia efficiente e versatile, coniugando le funzioni di un aspirapolvere e quelle di una lavapavimenti.

Un device dalle grandi potenzialità, pensato per prendersi cura al meglio della propria abitazione, soprattutto grazie al suo sensore intelligente che gli consente di riconoscere qualsiasi tipo di sporco e "reagire" di conseguenza, scegliendo in autonomia tutte le impostazioni del caso, semplificando notevolmente la vita dell’utente.

E per le prossime ore, portare a casa quest’ottimo dispositivo è un po’ più semplice perché grazie agli sconti per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon il prezzo finale arriva a sotto i 400 euro.

Tineco Floor One Stretech S6 – Aspirapolvere e lavapavimenti smart – Sensore intelligente Tineco iLoop

Tineco Floor One Stretch S6: scheda tecnica

Tineco Floor One Stretech S6 è un aspirapolvere (per il secco e per l’umido) e lavapavimenti smart.

Molte le caratteristiche di questo prodotto a partire dal design Lay-Flat che permette all’utente di inclinare il dispositivo fino a 180° così da rimuovere la polvere anche negli spazi più stretti. Interessante anche la testina a doppio lato che permette di raggiungere facilmente ogni angolo della casa.

A bordo troviamo anche un sensore intelligente Tineco iLoop che consente di rilevare la tipologia di sporco, regolando in totale autonomia la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e i livelli dell’acqua erogata.

Tre le modalità di pulizia a disposizione: la modalità base, la modalità Max per lo sporco più difficile e la modalità Aspirazione utile per aspirare acqua e sporco. Il tutto può essere gestito tramite il comodo schermo LCD in dotazione che fornisce all’utente tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo dell’aspirapolvere. In alternativa si può utilizzare tramite l’applicazione Tineco.

Per quanto riguarda l’autonomia, il produttore ha stimato circa 40 minuti di funzionamento con la possibilità di pulire abitazioni fino a 230 metri quadrati.

Davvero interessante anche il discorso sulla manutenzione: grazie alla tecnologia MHCBSTM il device utilizza un raschietto per rimuovere i residui sul rullo; grazie la centrifuga, invece, la Tineco Floor One Stretch S6 spreme tutta l’acqua sporca dal rullo così da evitare la formazione di muffe e batteri e, naturalmente, la formazione di cattivo odore

Presente anche un sistema di autopulizia con FlashDry che tramite acqua a 70° scioglie eventuale sporco sul rullo e dentro l’aspirapolvere, passando poi all’asciugatura con aria calda sempre a 70°.

Tineco Floor One Stretech S6: l’offerta su Amazon

La Tineco Floor One Stretch S6 ha un prezzo di listino di 599 euro ma grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, ancora per qualche ora il prezzo di questo prodotto scende a 399 euro (-33%, -200 euro), uno sconto irripetibile che non bisogna assolutamente ignorare

Tineco Floor One Stretech S6 – Aspirapolvere e lavapavimenti smart – Sensore intelligente Tineco iLoop