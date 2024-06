In occasione dell'apertura del primo pop-up store italiano, Tineco ha lanciato una promozione per l'acquisto di alcuni dei suoi migliori prodotti su Amazon.

Tineco è uno dei marchi più celebri per quanto riguarda il settore degli elettrodomestici intelligenti. Nato nel 1998 da Ecovacs Robotics Inc., negli anni Tineco è divenuta noto soprattutto per la sua offerta di aspirapolveri e lavapavimenti smart. Recentemente, l’azienda ha aperto il suo primo primo pop-up store di Milano e, per l’occasione, ha deciso di fare un ulteriore regalo agli utenti italiani che non hanno potuto visitare lo store temporaneo.

Si tratta di una promozione dedicata a tutti coloro che desiderano acquistare uno dei prodotti della serie Tineco Floor One S6, Tineco Floor One S7 e Tineco Pure One Station su Amazon. Si tratta di uno sconto extra del 5%, valido fino al prossimo 30 giugno.

Se sei interessato ad uno dei prodotti in promozione, basta soltanto accedere alla pagina Amazon di Tineco e, in fase di acquisto, inserire il codice "RY663KIF". Lo sconto extra del 5% si applicherà immediatamente al prodotto scelto, anche se sono già attive altre promozioni. Come già accennato, la promozione terminerà il 30 giugno 2024.

A tutti i prezzi di seguito mostrati, quindi, fino a fine mese andrà tolto il 5% e, per alcuni prodotti, anche i coupon temporanei disponibili.

Tineco Floor One S6

Tineco Floor One 6 è un’aspirapolvere e lavapavimenti smart e wireless capace di pulire qualsiasi tipo di sporco in un solo passaggio. Inoltre, grazie alla tecnologia MHCBSTM, verranno rimossi sia i detriti accumulati, sia l’acqua sporca dalla spazzola. Ciò permetterà sempre una pulizia impeccabile.

Tineco Floor One 6 è inoltre dotato di una testina a doppio lato che permette di raggiungere qualsiasi angolo della casa in modo semplice. Inoltre, il sensore intelligente Tineco iLoop permette al dispositivo di adattarsi ai vari tipi di sporco, aumentando o diminuendo la potenza di aspirazione o i livelli dell’acqua, permettendo così un maggiore risparmio della batteria.

Infine, Tineco Floor One 6 è dotato di un sistema automatico di pulizia, che permette di evitare la diffusione di batteri nella spazzola. Questo lavapavimenti è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 499 euro, con uno sconto del 17% sul prezzo originario.

Tineco FLOOR ONE S6 – Lavapavimenti intelligente senza fili per pavimenti duri – Pulizia dei bordi su entrambi i lati

Tineco Floor One Stretch S6

Tineco Floor One Stretch S6 è la versione inclinabile dell’One S6, che permette di catturare la polvere anche sotto i mobili o il letto. Questo lavapavimenti riesce infatti ad inclinarsi fino a 180 gradi, raggiungendo così un’altezza di soli 13 cm grazie alla tecnologia Tineco Hyperstretch.

Tineco Floor One Stretch S6 è anche dotato di un sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere, per una pulizia più approfondita, anche in modalità inclinata. Infine, il sistema FlashDry autopulente permette di sciogliere anche le macchie del pavimento più incrostate, utilizzando acqua pulita a 70 gradi, con successiva asciugatura. One Stretch S6 ha un’autonomia fino a 40 minuti, anche dopo molteplici utilizzi.

Il suo prezzo su Amazon è di 599 euro.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 – Aspirapolvere a secco e umido – Inclinazione fino a 180°

Tineco Floor One Switch S6

Tineco Floor One Switch S6 è un dispositivo smart 5 in 1, che permette di rimuovere lo sporco da qualsiasi superfice, grazie ai comodi accessori in dotazione. Come il precedente modello, è dotato di autopulizia FlashDry, ma anche di tecnologia MHCBS, per il riciclo dell’acqua sporca.

Le sue spazzole ZeroTangle sono progettate per evitare l’aggrovigliarsi di capelli e peli di animali e rendere la pulizia difficile. La batteria è migliorata rispetto alle precedenti versioni. La pulizia in modalità wireless per il lavaggio pavimenti ha una durata di 35 minuti, mentre la sola aspirazione ha una durata massima di 65 minuti.

Tineco Floor One Switch S6 è disponibile su Amazon al prezzo di 649 euro.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S6 – Aspirapolvere secco/umido – Lavapavimenti intelligente 5-in-1

Tineco Floor One S7 Pro

Il lavapavimenti Tineco Floor One S7 Pro è l’evoluzione dell’One S6. A differenza di quest’ultimo è dotato di tecnologia MHCBS TM, che usa il sistema Balanced-Pressure Water Flow per un lavaggio continuo con acqua dolce e riciclo efficiente dell’acqua sporca. Anche in questo caso, è possibile pulire il battiscopa e raggiungere gli angoli difficili grazie alle setole sui bordi.

Una novità di questo lavapavimenti smart è il suo schermo LED, con l’assistente Tineco che ti guida durante tutta la pulizia. Infine, grazie al sistema Tineco iLoop, è possibile effettuare cicli di pulizia di 40 minuti, effettuando meno ricariche e svuotamenti di acqua sporca.

Tineco Floor One S7 Pro è in offerta su Amazon al prezzo di 719 euro, con uno sconto del 4% sul prezzo iniziale di 749 euro.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro – Aspirapolvere Cordless per pavimenti duri – Pulisce sempre con acqua pulita

Tineco Floor One S7 FlashDry

Il Tineco Floor One S7 FlashDry si caratterizza per il sistema autopulente (ovvero FlashDry), capace di scioglie le macchie e pulire il rullo in pochi secondi usando l’acqua e centrifuga, entrambi a 70 gradi. Tale sistema permette di eliminare gli odori sgradevoli e mantenere la spazzola sempre impeccabile.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, One S7 FlashDry sfrutta le stesse tecnologie del modello Pro, come il sistema Balanced-Pressure Water Flow, la pulizia dei bordi o il sistema Tineco iLoop, per un’autonomia fino a 40 minuto.

Questo modello è disponibile su Amazon al prezzo di 799 euro.

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry – Aspirapolvere intelligente – Senza fili – A secco e a umido

Tineco Floor One Switch S7

Pulitore smart 5 in 1, Tineco Floor One Switch S7 è tra i migliori dispositivi del suo genere in circolazione. Riesce infatti a pulire le macchie oleose, la spazzatura bagnata e tutto ciò che gli aspirapolveri tradizionali non riescono a catturare. Grazie al motore SwitchPro riesce a muoversi senza problemi in tutta la casa. Inoltre, i vari accessori permettono di pulire anche superfici morbide, come divani, cuscini e non solo.

Questo lavapavimenti multifunzione sfrutta la tecnologia MHCBSTM per il riciclo costante dell’acqua sporca e il lavaggio con acqua dolce. Infine, la batteria è stata ottimizzata del 200% rispetto al precedente modello, per una pulizia prolungata. L’attuale prezzo su Amazon è di 899 euro.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 – Lavapavimenti smart multifunzione – Autopulizia

Tineco Pure One Station

Tineco Pure One Station è l’OmniHub multifunzione 4 in uno dell’azienda che si converte anche in aspirapolvere portatile e non solo. Oltre a garantire una pulizia approfondita della casa, l’Hub permette anche al dispositivo di attivare l’autopulizia e ricaricarsi allo stesso tempo, fornendo informazioni in tempo reale. È dotato di un serbatoio da 3 litri riutilizzabile, che può essere svuotato una volta ogni 60 giorni.

Inoltre, la tecnologia di Pure One Station permette al lavapavimenti di pulirsi in completa autonomia, dal tubo, alla spazzola, fino al serbatoio e ai filtri. La tecnologia ZeroTangle evita l’aggrovigliamento di peli e capelli, in modo che la spazzola sia sempre libera di lavorare correttamente. Inoltre, la pratica luce LED permette di vedere ogni traccia di sporco durante il passaggio.

Infine, anche in questo caso, la batteria ha una lunga durata, per sessioni di pulizia di oltre 40 minuti. Il suo prezzo su Amazon è di 599 euro.

Tineco PURE ONE Station – Aspirapolvere Senza Fili – Base Auto Pulente da 3L

Tineco Pure One Station Pet

Tineco Pure One Station Pet è la versione dell’OmniHub di Tineco dedicata ai proprietari di animali domestici. La spazzola ZeroTangle permette infatti di catturare i peli degli amici a quattro zampe senza il problema che questi si aggroviglino e rendano difficile la pulizia. Inoltre, il sensore Tineco iLoopTIM offre una potenza di aspirazione precisa, a seconda dello sporco da catturare (polvere, peli, macchie varie, ecc.). Inoltre, il pratico Hub ottimizza l’autopulizia, in modo che il dispositivo sia sempre perfetta.

Anche in questo caso, non mancano la luce LED, il serbatoio da 3 litri (svuotabile ogni 60 giorni) e l’aspirazione regolata. Infine, è bene notare che questo lavapavimenti offre un’aspirazione silenziosa a 78 db (A). In questo modo si eviterà di infastidire i propri animali domestici durante la pulizia.

Tineco PURE ONE Station Pet – aspirapolvere a bastone senza filo, stazione con autopulizia – spazzola ZeroTangle