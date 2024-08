Tineco Floor One Switch S7, prezzo top con l'offerta Amazon

Fonte foto: Tineco

Tra le soluzioni più interessanti per le pulizie ci sono sicuramente i dispositivi combo con aspirapolvere e lavapavimenti, utili per prendersi cura al meglio della propria abitazione acquistando un solo prodotto con tutti gli accessori del caso.

Uno dei modelli più apprezzati dagli utenti è la Tineco Floor One Switch S7, un sistema 5-in-1 potente e versatile, con tantissime funzioni che, per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon ha un prezzo che scende sotto i 740 euro, un’occasione unica per portare a casa un sistema per la pulizia completo ed efficiente.

Tineco Floor One Switch S7 – Aspirapolvere e lavapavimenti

Tineco Floor One Switch S7: scheda tecnica

Tineco Floor One Switch S7 comprende due dispositivi separati: un’aspirapolvere e una lavapavimenti senza fili che utilizzano entrambi lo stesso blocco motore da 250 W, con tecnologia Tineco PureCyclone in grado di separare l’aria e la polvere raccolta mantenendo un’aspirazione sempre efficiente.

La lavapavimenti ha un serbatoio per l’acqua pulita da 850 ml, un serbatoio per l’acqua sporca da 720 ml e uno per raccogliere lo sporco solido.

Tre le modalità d’uso disponibili: Auto, che utilizza la tecnologia Tineco iLoop Smart Sensor per rilevare lo sporco sul pavimento adattando in automatico potenza di aspirazione e tipo di lavaggio. Max, che utilizza un flusso d’acqua costante e fino a 450 rotazioni al minuto, per una pulizia più profonda. Suction da utilizzare per aspirare i liquidi.

Optando per la modalità Custom, invece, è possibile regolare i parametri di funzionamento utilizzando l’app ufficiale Tineco Life. Sempre tramite applicazione si può anche aggiornare il firmware del device, accedere alle impostazioni del sistema e gestire le specifiche delle varie modalità di funzionamento.

Trova posto sulla lavapavimenti anche la tecnologia MHCBSTM che ha il compito di pulire il rullo con acqua rimuovendo sporco e detriti accumulati.

La funzione FlashDry si occupa, invece, della pulizia automatica del dispositivo e può essere avviato al bisogno posizionando l’unità sulla base di ricarica e premendo l’apposito tasto. Le procedure di pulizia comprendono la rimozione dello sporco dal serbatoio e sul rullo e l’asciugatura con aria calda.

Per quanto riguarda l’aspirapolvere ci sono due modalità d’uso: Eco per il risparmio energetico e Max per aspirare alla massima potenza.

Tra gli accessori in dotazione ci sono la spazzola ZeroTangle per aspirare peli di animali e capelli, evitando i grovigli, la bocchetta per le fessure con spazzola retrattile e la spazzola motorizzata per divani e poltrone.

La batteria ha una capacità di 3.900 mAh con un’autonomia stimata tra i 25 e i 65 minuti a seconda dell’utilizzo e tra i 28 e i 40 minuti per la lavapavimenti.

Tineco Floor One Switch S7: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Tineco Floor One Switch S7 è di 899 euro ma, grazie alle offerte su Amazon si può portare a casa questo dispositivo a 739 euro (-18%, -160 euro) uno sconto davvero molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di questo ottimo sistema per la pulizia domestica.

