Tineco Floor One S7 Stretch Ultra arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

L'ultima lavapavimenti di Tineco è arrivata in Italia, con un prezzo in linea col mercato e tante piccole e grandi novità che la rendono più efficiente

Fonte foto: Tineco

Tineco continua a portare nuovi modelli di lavapavimenti sul mercato italiano: dopo il buon successo della Floor One Stretch S6, infatti, ora arriva anche in Italia la Tineco Floor One S7 Stretch Ultra. Nessuna rivoluzione rispetto al modello precedente, ma sicuramente una evoluzione portata dall’introduzione di nuove tecnologie e piccoli e grandi accorgimenti per rendere questo elettrodomestico più efficiente.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra: le novità

La prima novità introdotta nella Tineco Floor One S7 Stretch Ultra è il pettine frontale antigroviglio, che intercetta capelli e peli di animali e li blocca prima che tocchino il rullo.

La seconda grande novità è il sistema di autopulizia MHCBS, che effettua un lavaggio continuo del rullo per mantenerlo sempre in grado di aspirare e pulire lo sporco, senza mai arrivare a saturazione.

Ritorna il sistema di autopulitura e autoasciugatura della S6, ma la temperatura sale da 70 a 85 gradi centigradi. Questi 15 gradi in più permettono una pulizia e un’asciugatura del rullo più veloci e rallentano la proliferazione di batteri e funghi.

Cresce anche il volume del serbatoio dell’acqua pulita, che ora è da 1 litro. Questa modifica fa il paio con l’autonomia maggiorata, fino a 50 minuti, e permette di pulire senza interruzioni una superficie più grande rispetto alla Floor One Stretch S6.

Resta il sistema HyperStretch, che permette al dispositivo di inclinarsi e appiattirsi a 180 gradi per raggiungere lo sporco anche sotto mobili e divani (13 centimetri), mentre il nuovo sistema di separazione dell’acqua sporca ha tre camere, per liquidi, solidi e aria.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra, infine, pesa poco meno di 10 chili ed emette un rumore di 78 dB, alla massima potenza.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Tineco Floor One S7 Stretch Ultra è di 699 euro, in linea con prodotti analoghi dei principali concorrenti. La nuova lavapavimenti sarà disponibile dal 24 febbraio, ma è già preordinabile sul sito Tineco o su Amazon.