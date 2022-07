Trovate 50 app piene zeppe di virus: l'elenco

C’è di tutto e di più tra le 50 app infette scovate sul Play Store di Google dal ThreatLabz team di Zscaler, società americana di cybersecurity: dalle app di messaggistica alternative a WhatsApp e Facebook Messenger, alle app fotocamera, dalle app per le emoji alle tastiere personalizzate. Dentro queste app non uno, ma ben tre malware: Joker, FaceStealer e Coper.

Uno più pericoloso dell’altro perché si tratta, nell’ordine, di uno spyware a tutto tondo, di un virus che ruba il profilo Facebook e di un trojan bancario in grado di entrare nel nostro conto in banca. Il massiccio ritrovamento di app infette fatto da Zscaler è uno dei più consistenti degli ultimi tempi e conferma un fatto che purtroppo ormai è chiaro a tutti: il Play Store di Google è ancora lo store di app Android più controllato e più sicuro, ma non è ancora sicuro al 100%. Gli sviluppatori di codice malevolo, infatti, in un modo o nell’altro riescono ancora a superare molte delle barriere di sicurezza e a pubblicare le app pericolose. Il ThreatLabz team di Zscaler ha pubblicato l’elenco di quelle scoperte, che vanno disinstallate subito. Ecco quali sono e cosa si rischia con i tre virus che contengono.

Le 50 app infette

Zscaler afferma di aver trovato "oltre 50 app infette", ma sul suo blog ha pubblicato un elenco fatto di 50 app esatte. Elenco che vi riportiamo integralmente, affinché possiate controllare se avete una o più di queste app e le possiate disinstallare subito. Ecco l’elenco:

Simple Note Scanner

Universal PDF Scanner

Private Messenger

Premium SMS

Smart Messages

Text Emoji SMS

Blood Pressure Checker

Funny Keyboard

Memory Silent Camera

Custom Themed Keyboard

Light Messages

Themes Photo Keyboard

Send SMS

Themes Chat Messenger

Instant Messenger

Cool Keyboard

Fonts Emoji Keyboard

Mini PDF Scanner

Smart SMS Messages

Creative Emoji Keyboard

Fancy SMS

Fonts Emoji Keyboard

Personal Message

Funny Emoji Message

Magic Photo Editor

Professional Messages

All Photo Translator

Chat SMS

Smile Emoji

Wow Translator

All Language Translate

Cool Messages

Blood Pressure Diary

Chat Text SMS

Hi Text SMS

Emoji Theme Keyboard

iMessager

Text SMS

Camera Translator

Come Messages

Painting Photo Editor

Rich Theme Message

Quick Talk Message

Advanced SMS

Professional Messenger

Classic Game Messenger

Style Message

Private Game Messages

Timestamp Camera

Social Message

Joker, Facestealer e Coper

I tre virus scoperti all’interno di queste app sono Joker, FaceStealer e Coper e sono tutti e tre ben noti, perché circolano da parecchio. Joker è in grado di spiare a fondo il telefono, sottraendo la lista dei contatti, prendendo possesso degli SMS e potendo addirittura aprire il browser e visitare siti in autonomia.

Con quest’ultimo meccanismo Joker mette in atto il suo meccanismo principale di remunerazione: apre i siti di servizi telefonici premium e sottoscrive abbonamenti all’insaputa del proprietario del telefono.

FaceStealer, come dice il nome stesso, è uno "stealer" (Iadro) di profili Facebook. Quando entra nel telefono della vittima, FaceStealer mostra una schermata di login falsa quando l’utente prova ad aprire l’app di Facebook. La schermata sembra quella vera del social network e l’utente è indotto a inserire il numero di telefono e la password.

In questo modo il malware ruba il suo profilo Facebook, tramite il quale gli hacker possono accedere anche a tutte le app alle quali l’utente normalmente accede con il profilo del social.

Coper, infine, è il classico trojan bancario, ma con funzioni evolute. Come Joker, anche Coper riesce a prendere possesso degli SMS e dei contatti telefonici ma usa questa capacità per intercettare i codici di conferma inviati dalle app dei conti correnti online. In questo modo riesce ad entrare nei conti e a sottrarre denaro facendo bonifici verso i conti dei cybercriminali.