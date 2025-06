WhatsApp ha annunciato la funzione Message Summaries: con un tasto, Meta AI fornisce un riassunto a punti delle conversazioni lunghe. Come funziona e come attivarla

Troppe chat da leggere su WhatsApp, ma non avete il tempo di farlo? È in arrivo un tasto che riassume le conversazioni lunghe: Message Summaries. La novità era nell’aria, visto che era disponibile già nell’ultima beta di WhatsApp per Android, ma ora è stata annunciata ufficialmente per tutti sul blog dell’app di messaggistica. WhatsApp immagina che questa funzione possa tornare utile soprattutto a coloro che vogliono farsi una prima idea generale del contenuto di una conversazione prima di trovare il tempo di recuperare ogni singolo messaggio. «Puoi farti subito un’idea di quello che è successo prima di vedere i dettagli tra i messaggi non letti», si legge nel post.

WhatsApp Message Summaries e la privacy delle conversazioni

Message Summaries è una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale di Meta: sostanzialmente, sarà un tasto attraverso il quale Meta AI fornirà all’utente un riassunto in forma di elenco puntato di tutti i messaggi non letti all’interno di una conversazione.

I messaggi, stando a quanto dichiarato da Meta, verranno analizzati con la tecnologia Private Processing. Ciò significa che i messaggi non saranno visti in chiaro da Meta e verranno analizzati in modo da non far trapelare informazioni personali.

Il riassunto dei messaggi non letti, inoltre, non sarà visibile ad altre persone del gruppo WhatsApp, ma solo a chi ha utilizzato la funzione.

Come attivare su WhatsApp Message Summaries

Message Summaries è entrata nella fase di roll out, ovvero verrà distribuita agli utenti Android e iPhone con i nuovi aggiornamenti dell’app, che è da poco disponibile anche su iPad. L’utente non deve dunque fare nulla di particolare per attivare la funzione, se non assicurarsi che l’app sia costantemente aggiornata.

Non è però ancora del tutto chiaro in quali Paesi la funzione verrà distribuita, e con quali tempi. Come hanno notato alcune testate, la versione italiana del blog di WhatsApp solitamente pubblica post in italiano quando si tratta di annunciare delle novità che interessano anche gli utenti italiani. In questo caso, invece, il post è in inglese.

Considerando anche il fatto che in Unione Europea le regole che riguardano le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono più restrittive che altrove, secondo alcuni ciò potrebbe essere un indizio del fatto che Message Summaries non sarà da subito disponibile anche in Europa.

Message Summaries: a cosa serve davvero?

«Ci siamo passati tutti: correre da una riunione all’altra, recuperare il tempo perso dopo un volo senza Wi-Fi, o semplicemente avere troppe chat da leggere. A volte, abbiamo solo bisogno di recuperare velocemente i messaggi». Con queste parole il post sul blog su WhatsApp suggerisce in quali situazioni Message Summaries potrebbe risultare utile.

In effetti, la funzione di riassunto automatico per punti potrebbe risultare utile quando si ha a che fare con lunghe conversazioni testuali tra più utenti: un gruppo WhatsApp in cui un ampio numero di partecipanti deve accordarsi su un programma di studio, ad esempio, oppure sull’organizzazione di un evento.

Diverso è il caso dei gruppi WhatsApp – tipicamente chat condivise tra amici e amiche – in cui le informazioni testuali potenzialmente utili da riassumere sono intervallate da meme, gif e altri commenti o aggiornamenti random sui temi più svariati. In questo caso, probabilmente, la IA potrebbe avere qualche problema a restituire un riassunto sensato.