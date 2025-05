A lungo attesa dagli utenti, è stata finalmente annunciata ufficialmente l’app di WhatsApp per iPad. Come scaricarla e utilizzarla, quali sono le novità e le funzionalità

Fonte foto: Farknot Architect / Shutterstock.com

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, è stata lanciata nel 2009 e da allora è diventata uno strumento indispensabile per miliardi di utenti. Disponibile fino a questo momento solo su smartphone, computer e via web, WhatsApp permette di inviare messaggi, effettuare chiamate vocali e video, condividere file, foto, documenti e molto altro, il tutto protetto dalla crittografia end-to-end. Nonostante il suo enorme successo su dispositivi mobili come iPhone e Android, per anni è mancata un’app nativa per iPad. Ma le cose sono finalmente cambiate.

WhatsApp su iPad: come usare la nuova app

Dopo anni di richieste e attese, WhatsApp ha ufficialmente lanciato la sua app dedicata per iPad. L’annuncio è arrivato da Meta martedì 27 maggio 2025. Si tratta di un’app nativa, scaricabile direttamente dall’App Store, che offre un’esperienza completa e ottimizzata per il tablet di Apple.

Per utilizzare WhatsApp su iPad è sufficiente scaricare l’app, aprirla e collegarla al proprio account WhatsApp esistente tramite il sistema multi-dispositivo, esattamente come avviene su Mac o su WhatsApp Web. Una volta effettuata la connessione, è possibile usare l’app in maniera indipendente dallo smartphone principale.

Tra le funzioni disponibili su WhatsApp per iPad ci sono la possibilità di effettuare chiamate video e audio fino a 32 partecipanti, la condivisione dello schermo e l’utilizzo della fotocamera anteriore e posteriore. Inoltre, l’app è compatibile con Apple Pencil e Magic Keyboard.

Tutte le novità e funzionalità di WhatsApp per iPad

La nuova app è perfettamente integrata con iPadOS e supporta le funzionalità di multitasking come Stage Manager, per organizzare e passare facilmente tra più app; Split View; per usare WhatsApp e un’altra app affiancate; e Slide Over, per accedere rapidamente a WhatsApp senza abbandonare l’app principale.

Grazie a queste caratteristiche, gli utenti possono ad esempio chattare mentre navigano sul web, partecipare a una videochiamata di gruppo mentre svolgono attività in un’altra app, o rispondere ai messaggi mantenendo aperto un documento.

L’app permette inoltre di mantenere la sincronizzazione completa con altri dispositivi, come iPhone, Mac e smartphone Android. I messaggi, le chiamate e i media sono tutti protetti dalla crittografia end-to-end, come da tradizione per WhatsApp.

Non solo WhatsApp: anche Instagram sarà presto su iPad?

Il lancio di WhatsApp per iPad sembra essere solo l’inizio di una strategia più ampia di Meta per migliorare il supporto ai tablet Apple. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, anche Instagram sarebbe in fase di sviluppo per una versione ottimizzata su iPad.

L’indizio arriva dall’azienda stessa: il giorno prima del lancio di WhatsApp, l’account ufficiale su X (ex Twitter) aveva pubblicato un messaggio allusivo, lasciando intendere novità imminenti. Sebbene Meta non abbia ancora confermato ufficialmente un’app di Instagram per iPad, l’interesse degli utenti e il precedente di WhatsApp fanno pensare che un rilascio potrebbe non essere lontano.