Twitter annuncia altre novità per gli abbonati

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato, sparisce definitivamente da Twitter una delle caratteristiche che ha caratterizzato lo sviluppo di questo social network: il limite dei 280 caratteri (inizialmente erano 140). Con un tweet sull’account ufficiale la società ha confermato la nuova funzionalità che amplia a 10 mila caratteri le possibilità degli utenti, consentendo loro anche di utilizzare la formattazione del testo in grassetto e in corsivo.

Naturalmente la funzionalità è esclusiva degli iscritti Twitter Blue, il servizio a pagamento lanciato dal social nel 2021. Tra le particolarità di questa versione "Premium", c’è Super Follows (ribattezzata di recente Subscriptions) che consente di monetizzare con i contenuti pubblicati. Ed è proprio in questa direzione in cui si muove l’azienda espandendo il limite di caratteri che consentirà ai creatori di pubblicare tweet più lunghi e, secondo Elon Musk, più coinvolgenti.

Come funziona Subscriptions

I primi interventi di Musk sulla modalità Super Follows sono iniziati a febbraio 2023, con l’ampliamento del limite dei tweet a 4mila caratteri. Con le nuove regole Twitter vuole rendere più semplice la vita dei creatori di contenuti, permettendo loro di argomentare e formattare i propri tweet, come un qualsiasi altro testo.

Anche il cambio di nome in Subscriptions arriva per sottolineare una tipologia di argomenti a sottoscrizione, pensati per coinvolgere maggiormente il proprio pubblico, che con un abbonamento dai 3 ai 10 dollari, potrà ricevere contenuti esclusivi, badge particolari e l’ingresso in chat riservate di Spaces.

Al momento il servizio è disponibile negli USA, in Canada, in Nuova Zelanda e in Australia, ma l’azienda conta di diffonderlo globalmente in tempi ragionevolmente brevi. Inoltre, fa sapere Elon Musk, che per i primi dodici mesi Twitter non chiederà alcuna percentuale sui guadagni ma bisognerà comunque pagare le commissioni sulla sottoscrizione degli abbonamenti.

Twitter Blue: come è cambiato Twitter

La versione base di Twitter continuerà ad essere gratuita mentre, per chi volesse maggiori possibilità di personalizzazione del proprio account, può decidere di entrare in Twitter Blue, ottenendo diversi vantaggi.

La modalità a pagamento garantisce, anzitutto, la famosa Spunta Blu e permette di accedere a una serie di funzioni aggiuntive che promettono di migliorare la permanenza sul social, tra cui: