Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Elon Musk ha annunciato ufficialmente il lancio della beta di X Money, la nuova app per i servizi bancari che in futuro sarà integrata direttamente dentro X

Fonte foto: Rokas Tenys / Shutterstock.com

Sin dall’acquisto di X (ex Twitter) da parte di Elon Musk, il piano del magnate della tecnologia è stato ben chiaro: trasformare il social in una “super app”, con al suo interno tutto ciò di cui gli utenti potrebbero avere bisogno.

Uno degli sviluppi più interessanti in questo senso riguarda X Money, una piattaforma per pagamenti e servizi bancari da integrare direttamente dentro X, espandendo ulteriormente le sue potenzialità e segnando, di fatto, l’ingresso di Musk anche nel settore della finanza.

Che cos’è X Money

X Money, al momento, è ancora in fase di test e si tratta di un’app concepita per pagamenti e ai servizi bancari, portando all’interno di X un sistema di pagamento da utilizzare dentro e fuori la piattaforma. Stando alle recenti dichiarazioni del suo creatore, l’applicazione sta per essere rilasciata in fase beta ma “con una disponibilità molto limitata” perché trattandosi di un settore delicato, bisogna agire molto cautamente.

Oltre a queste dichiarazioni, non ci sono ancora dati ufficiali sulle reali potenzialità di questa nuova piattaforma e, in un primo momento, si era parlato anche di un supporto per i Bitcoin, i Dogecoin e altre criptovalute, ma al momento non ci sono conferme al riguardo. Se questa indiscrezione fosse confermata, X Money potrebbe diventare il primo wallet di criptovalute a diventare “di uso comune” e non solo riservato agli investitori nel settore.

Questo è tutto quello che sappiamo sul nuovo progetto di Elon Musk e, a oggi, il lancio resta fissato per la fine del 2025 ma per ora non ci sono ancora dati certi al riguardo e bisognerà attendere la fine dei test.

Come cambierà X con l’arrivo di X Money

X Money rappresenta l’ennesimo passo di X verso l’obiettivo di Elon Musk di trasformarlo in una “super app” sul modello di WeChat che offre agli utenti (soprattutto quelli cinesi) servizi di messaggistica, pagamenti, e-commerce e molto altro ancora.

Se il social riuscisse a raggiungere il livello dei competitor cinesi, sarebbe un grande passo avanti per il patron di Tesla anche se il progetto non esente da dubbi e perplessità, soprattutto dopo la sua discesa in campo politico al fianco del Presidente Donald Trump.

Oltre a questo, negli ultimi tempi (grazie anche a questa parentesi politica) le opinioni degli utenti su X sono cambiate, etichettando il social come “poco affidabile” e “troppo incentrato sulle Fake News” cosa che, naturalmente, ha coinvolto anche Grok, ritenuto troppo soggetto a dati privi di fondamento scientifico e troppo vicino ad ambienti estremisti, fan di un certo tipo di teorie del complotto.

Diciamo che l’annuncio di X Money arriva in un momento delicato per X e la nuova piattaforma per i pagamenti, all’arrivo in versione stabile si intende, dovrà scontrarsi anche con la diffidenza degli utenti che potrebbero non ritenere sicuro affidare i propri risparmi a una piattaforma così caotica e, spesso, senza alcun controllo da parte del suo creatore.