Una figlia scomparsa e un padre che non si arrende: ecco The Dispatcher

Fonte foto: Apple TV+

Una figlia scomparsa e un padre che, nonostante gli anni passino, non si arrende all’idea di averla persa. È questo il cuore di The Dispatcher, il nuovo crime thriller a puntate recentemente ordinato da Apple Tv+. La serie tv sarà composta da sei episodi e avrà come protagonista il vincitore del Gotham Award, Patrick Brammall (nella foto).

La trama: di cosa parla The Dispatcher

La vita del detective di polizia Ian Hunt è andata in pezzi dieci anni fa, quando la giovane figlia Maggie è sparita nel nulla senza lasciare tracce. Quando la serie inizia, Ian lavora come centralinista della polizia e non riesce ad accettare il fatto che sua figlia se ne sia andata per sempre.

L’idea che non sia così, anzi, è praticamente l’unica cosa che lo fa andare avanti. Un giorno, a lavoro, Ian riceve una telefonata da una giovane ragazza in evidente stato di angoscia. Non ha dubbi: è la voce di Maggie. Inizia così la sua battaglia per trovare la figlia e rimettere insieme i pezzi della sua famiglia, a qualunque costo.

Il libro da cui è tratta la serie

La serie tv The Dispatcher è ambientata in Australia ed è basata sull’omonimo libro di Ryan David Jahn. Nato in Arizona nel 1979, Jahn ha pubblicato The Dispatcher nel 2011. Il libro al momento non è ancora disponibile in italiano.

Nel romanzo, quando il protagonista riceve la chiamata di una quattordicenne terrorizzata che lui riconosce essere la figlia Maggie, quest’ultima è scomparsa dalla sua cameretta da sette anni ed è in seguito stata dichiarata morta. Il tracciamento della chiamata conduce a una casa abitata da una coppia, ma questo è solo il primo passo della battaglia di Ian per riavere sua figlia.

L’esordio letterario di questo autore, I buoni vicini (Acts of Violence), è uscito nel 2009 ed è stato pubblicato in Italia nel 2011. Tra le sue opere tradotte in italiano c’è anche Omicidio allo specchio, uscito nel 2010 e in Italia nel 2012.

Il cast di The Dispatcher

Patrick Brammall, come anticipato, interpreta il protagonista. Australiano, classe 1977, nel corso della sua carriera ha recitato soprattutto in serie tv, tra cui Evil, Glitch, No Actvity, Rush e All Saint.

Brammal è noto anche per avere co-creato la serie Colin From Accounts insieme alla moglie, Harriet Dyer: entrambi sono interpreti e produttori esecutivi.

La serie, attualmente composta da due stagioni, ha ottenuto un certo successo in Australia e negli Stati Uniti, mentre non è ancora disponibile per il pubblico italiano.

Al momento non sono noti gli altri nomi che faranno parte del cast. La serie è prodotta esecutivamente da Jamie Laurenson e Hakan Kousetta di 60Forty Films, e da Kris Mrksa e Joanna Werner di Werner Film Productions.

Quando esce The Dispatcher

La serie The Dispatcher è stata ordinata da Apple TV+ nell’estate 2024, dunque al momento la data di uscita non è ancora nota.