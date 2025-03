Sorpresa: Ted Lasso torna per la quarta stagione

L’amata serie tv di Apple TV+ è stata rinnovata per una quarta stagione. Cosa sappiamo dei nuovi episodi e perché non tutti sono felici di questo annuncio

Apple TV+ ha ufficialmente rinnovato Ted Lasso per una quarta stagione. Diventata un fenomeno globale, questa serie tv ha ottenuto grande successo: la prima stagione, che è uscita nel 2020, è diventata la serie comica più nominata agli Emmy per una stagione d’esordio; inoltre ha vinto il premio per la Miglior Serie Comica per due stagioni consecutive, un traguardo raro nel panorama televisivo. Eppure, non tutti sono convinti della bontà di questo rinnovo. Secondo diversi spettatori, infatti, la serie tv ha già detto tutto quello che doveva nelle prime tre stagioni, riuscendo peraltro a chiudere il cerchio della narrazione in modo soddisfacente.

Cosa sappiamo della quarta stagione di Ted Lasso

L’annuncio del rinnovo è arrivato in questi giorni da parte di Apple TV+, piattaforma sulla quale già si trovano le prime tre stagioni della serie comedy.

«Ted Lasso ha rappresentato un vero e proprio fenomeno, ispirando un pubblico appassionato in tutto il mondo e regalando gioia e risate infinite, diffondendo al tempo stesso gentilezza, compassione e un’incrollabile fiducia», ha affermato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, in una nota stampa. «Tutti in Apple sono entusiasti di proseguire la collaborazione con Jason e le brillanti menti creative dietro questa serie».

Brett Goldstein sarà sceneggiatore e produttore esecutivo della stagione 4 insieme a Leanne Bowen. Sarah Walker e Phoebe Walsh ricopriranno i ruoli di sceneggiatrici e produttrici, mentre Sasha Garron sarà co-produttrice. Julia Lindon scriverà per la nuova stagione, mentre Dylan Marron sarà editor della sceneggiatura.

Bill Lawrence sarà produttore esecutivo tramite la sua Doozer Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Jeff Ingold e Liza Katzer della Doozer saranno a loro volta produttori esecutivi.

Il cast, la trama e le novità di Ted Lasso 4

Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali sulla trama di Ted Lasso 4 da parte di Apple TV+. Secondo le indiscrezioni rilasciate in un’intervista da Jason Sudeikis, Ted Lasso dovrebbe allenare una squadra di calcio femminile, invece dell’AFC Richmond.

C’è qualche certezza in più per quanto riguarda il cast. È confermato che nella stagione 4 Jason Sudeikis vestirà ancora i panni dell’amato allenatore Ted Lasso, appunto. Inoltre, l’attore continuerà a ricoprire anche il ruolo di produttore esecutivo. Al suo fianco ci saranno sicuramente Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel.

Probabilmente la quarta stagione vedrà diverse new entry nel cast, ma su questo punto non si sa ancora nulla di preciso. Secondo le indiscrezioni, Phil Dunster (che sarà presto impegnato in un’altra serie comedy prodotta da HBO) non dovrebbe tornare sul set. A oggi mancano conferme anche sul ritorno di Juno Temple e Nick Mohammed.

Una novità già confermata riguarda invece il “dietro le quinte”: la quarta stagione di Ted Lasso vedrà infatti l’aggiunta del vincitore dell’Emmy Jack Burditt (già in Nobody Wants This, Modern Family e 30 Rock) come produttore esecutivo, grazie a un nuovo accordo con Apple TV+.

Quando esce Ted Lasso

La quarta stagione di Ted Lasso potrebbe arrivare in streaming su Apple TV nel 2026 o nel 2027: così almeno ipotizza la stampa specializzata, ma si resta in attesa di un annuncio ufficiale. Le riprese, stando alle indiscrezioni, potrebbero iniziare nell’estate 2025.