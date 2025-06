IOS è il sistema operativo degli iPhone: ecco come si usa e quali sono le principali funzioni per sfruttarlo al meglio e migliorare l'esperienza utente

Fonte foto: DenPhotos / Shutterstock.com

iOS è il sistema operativo degli iPhone e rappresenta un elemento centrale dell’ecosistema di prodotti e servizi di Apple. Si tratta di una piattaforma software in continua evoluzione. L’azienda di Cupertino rilascia aggiornamenti periodici per il suo sistema operativo, aggiungendo nuove funzioni, eliminando bug e garantendo standard di sicurezza sempre molto elevati. Ecco tutto quello che c’è da sapere su iOS.

Che cos’è iOS e quali sono le sue caratteristiche principali

iOS è il sistema operativo mobile di Apple. Presentato nel 2007, in occasione del lancio del primo iPhone, questo sistema ha registrato, nel corso del tempo, l’arrivo di tante novità, con l’aggiunta di nuove funzioni che lo hanno reso sempre più completo e in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

Inizialmente disponibile anche per iPod Touch (linea di prodotto non più in produzione) e per iPad (oggi dotati di iPadOS), iOS è il sistema operativo di tutti gli iPhone realizzati da Apple. Nessun altro dispositivo sul mercato può contare su iOS che, quindi, non è accessibile a produttori terzi, a differenza di Android.

Apple ha sviluppato iOS a partire da macOS, il sistema operativo dei Mac, e ha realizzato altri OS partendo dal lavoro svolto con iOS che, di fatto, è stata la base per la realizzazione di iPadOS, per gli iPad, tvOS, per le Apple TV, e watchOS, per gli Apple Watch.

Inizialmente, la denominazione ufficiale del sistema operativo era iPhone OS (la prima versione lanciata nel 2007 era denominata iPhone OS 1). Il nome iOS è stato introdotto nel corso del 2010, con il lancio di iOS 4. Negli anni seguenti, Apple ha rilasciato nuove versioni del suo sistema con cadenza annuale.

Nel 2024, ad esempio, c’è stato il lancio di iOS 18. Ogni versione viene ulteriormente sviluppata con l’arrivo di aggiornamenti pensati per ottimizzare le prestazioni, introdurre nuove funzioni e rimuovere bug e problemi di sicurezza. Per questo motivo, dopo iOS 18, sono arrivate 18.1, 18.2 e così via.

A partire dal 2025, seguendo una nuova strategia che coinvolge tutti i sistemi operativi di Apple, la numerazione di iOS cambia. Dopo iOS 18, infatti, Apple ha presentato iOS 26 (con il numero della versione che viene legato all’anno di riferimento, il 2026).

iOS può contare su un’interfaccia intuitiva e la possibilità di gestire tutte le varie funzioni e di navigare tra i menu sfruttando gesture e il controllo multitouch. Ci sono diverse applicazioni native, già preinstallate all’accensione, ed è possibile installarne di nuove ricorrendo all’App Store. In UE, come previsto dal DMA (Digital Markets Act), è possibile installare anche store di terze parti e applicazioni senza passare per l’App Store.

Le funzioni base di iOS

iOS è un sistema operativo mobile, pensato per adattarsi allo schermo di un iPhone. Per questo motivo, nel corso degli anni, Apple ha sviluppato un’interfaccia utente con cui è facile interagire per l’accesso alle varie funzionalità del sistema e alle app installate.

Gli utenti possono accedere a una schermata Home e, in basso, al Dock dove fissare le app principali, da avere sempre a portata di mano. Con uno swipe dal basso verso l’alto è possibile accedere al Centro di controllo, che racchiude collegamenti rapidi a tutte le funzioni principali del sistema operativo.

Con uno swipe dall’alto verso il basso, invece, c’è la possibilità di accedere al Centro notifiche. Dall’app Impostazioni, gli utenti possono gestire tutti gli aspetti del sistema operativo, regolando il funzionamento dello smartphone, e il proprio Apple Account (in precedenza noto come ID Apple).

Dall’App Store è possibile installare facilmente nuove applicazioni mentre dalle Impostazioni è possibile attivare il backup su iCloud, in modo da poter avere tutti i propri dati salvati in cloud, eliminando il rischio di perderli in caso di danni allo smartphone e semplificando il passaggio a un nuovo modello.

Ogni iPhone può contare su un catalogo di app preinstallate, sviluppate direttamente da Apple. Tra queste troviamo il browser Safari, Mail, Foto, Mappe e molte altre ancora. Nel sistema è integrato l’assistente vocale Siri con cui è possibile interagire con lo smartphone utilizzando la propria voce e senza la necessità di toccare il dispositivo.

iOS riceve aggiornamenti periodici che possono essere gestiti direttamente dalle Impostazioni (andando in Generali > Aggiornamento software). Gli aggiornamenti sono completamente gratuiti e sono garantiti per diversi anni dall’uscita dello smartphone. Sono presenti, inoltre, diverse impostazioni di accessibilità che semplificano l’utilizzo dello smartphone per gli utenti con disabilità.

Differenza tra iOS e iPadOS

iPadOS è il sistema operativo utilizzato dagli iPad. Sviluppato a partire da iOS, il sistema in questione è fortemente legato a quello degli iPhone. La maggior parte delle novità introdotte per iOS, infatti, arriva anche su iPadOS e i due sistemi condividono quasi tutte le app native e includono l’App Store per installare nuove applicazioni.

La tecnologia di base è, sostanzialmente, la stessa e anche il sistema di aggiornamenti centralizzati e l’integrazione con iCloud e con tutto l’ecosistema di Apple sono elementi che uniscono i due sistemi operativi. Le differenze si notano nell’esperienza d’uso con iPadOS che punta a offrire gli strumenti giusti per sostituire un portatile.

iOS è pensato per garantire un’esperienza d’uso ottimale agli utenti iPhone e, quindi, per adattarsi a schermi piccoli e con un layout verticale. iPadOS, invece, offre una maggiore flessibilità ed è sviluppato per schermi più grandi, con possibilità di utilizzo anche con un layout orizzontale e con funzioni dedicate al multitasking per sfruttare al massimo la superficie dello schermo.

Le app essenziali da scaricare sul proprio iPhone

Il catalogo di app preinstallate su iPhone è molto ricco. Apple, infatti, ha creato un vero e proprio ecosistema ed è in grado di offrire quasi tutto quello di cui si può aver bisogno per utilizzare lo smartphone. Gli utenti, tramite l’App Store, possono arricchire il proprio iPhone andando a scaricare varie app essenziali.

Tra queste troviamo le applicazioni note e utilizzate come WhatsApp e le varie app dei social network, da Facebook a Instagram passando per TikTok e X. Da non dimenticare, inoltre, sono le app di Google che, in molti casi, possono rimpiazzare le app preinstallate di Apple.

Ad esempio, è possibile installare Google Chrome, per utilizzarlo come browser in sostituzione di Safari, oppure è possibile optare per Gmail in sostituzione di Mail. Un’altra app essenziale è sicuramente YouTube, da affiancare con tutte le altre app dei servizi di streaming, da Spotify a Netflix.

Come personalizzare iOS

Nel corso del tempo, iOS ha registrato l’arrivo di diverse nuove funzioni e ora offre vari strumenti per consentire all’utente di personalizzare il sistema operativo. Queste opzioni di personalizzazione avvicinano iOS ad Android che, storicamente, ha sempre offerto una maggiore libertà agli utenti.

Per personalizzare iOS è possibile spostare le app dalla loro posizione nella schermata Home, con una pressione prolungata, e si possono anche creare cartelle di app, semplicemente spostandone una sopra un’altra in modo da raggrupparle in un’unica cartella. Le app possono essere anche spostate sul Dock che può ospitare fino a un massimo di quattro app.

Tenendo premuto un punto vuoto della Home e poi premendo sull’icona + è possibile aggiungere un widget oppure accedere al pannello di personalizzazione che consente di impostare il tema (chiaro, scuro, automatico, con tinta) e la grandezza delle icone delle app (piccola o grande).

C’è anche la possibilità di personalizzare la schermata di blocco. Per farlo, prima di sbloccare lo smartphone, basta tenere premuto un qualsiasi punto della schermata di blocco. In questo modo è possibile accedere al pannello di personalizzazione e ai vari strumenti disponibili.

Andando in Impostazioni > Sfondo, inoltre, è possibile cambiare l’immagine di sfondo, scegliendo tra una delle immagini predefinite o aggiungendone una personale. In Impostazioni > Centro di controllo, invece, è possibile personalizzare questa sezione, accessibile con uno swipe dalla Home, in modo da poter accedere alle funzioni desiderate rapidamente.

Per personalizzare i suoni del proprio iPhone è possibile andare in Impostazioni > Suoni e feedback aptico. Da questa sezione è possibile cambiare i toni delle notifiche e anche impostare una nuova suoneria.

Sempre dal menu Impostazioni è possibile modificare ulteriormente il proprio smartphone. Nel menu App > App predefinite, ad esempio, è possibile scegliere l’app da utilizzare per le varie funzioni del sistema mentre in Notifiche è possibile modificare il comportamento delle applicazioni per quanto riguarda le notifiche.

Sicurezza e privacy, come proteggere i propri dati su iOS

Uno dei punti di forza di iOS è rappresentato dalla grande attenzione dedicata alla sicurezza e alla privacy degli utenti. Per poter mantenere il proprio dispositivo sempre al sicuro è importante aggiornare il sistema operativo, assicurandosi di avere sempre l’ultima versione disponibile. In questo modo, le falle note del software saranno chiuse e lo smartphone potrà essere utilizzato con meno rischi.

iOS consente all’utente di impostare un sistema di riconoscimento biometrico, per lo sblocco e l’autenticazione sicura. La maggior parte degli iPhone è dotata del Face ID mentre alcuni modelli di qualche anno fa possono contare sul Touch ID. Nel primo caso, il riconoscimento avviene tramite la scansione del volto mentre nel secondo si usa l’impronta digitale.

Andando in Impostazioni > Privacy e sicurezza è possibile accedere a tutti gli strumenti di iOS per la gestione dei dati, valutando i permessi concessi alle app, anche per quanto riguarda il tracciamento della propria attività. Questa sezione è ricca di strumenti utili che possono offrire all’utente un controllo completo sui propri dati e sul funzionamento del sistema.

C’è anche la possibilità di attivare la Protezione del dispositivo rubato, andando ad aggiungere un livello di sicurezza extra nel caso in cui l’iPhone venga rubato. Da segnalare anche la possibilità di utilizzare l’applicazione integrata Password, per gestire in sicurezza le credenziali di accesso ai propri account e i dati delle carte di pagamento.

Andando in Impostazioni e premendo sul proprio account è possibile andare in iCloud > Protezione avanzata dati. In questa sezione, l’utente ha la possibilità di criptare il backup dello smartphone su iCloud andando ad aggiungere una protezione extra per i propri dati sul cloud.

Perché gli aggiornamenti di iOS sono fondamentali

Gli aggiornamenti di iOS vengono rilasciati periodicamente da Apple. Il sistema operativo riceve un “major update” annuale con cui si passa alla versione successiva (dalla 17 alla 18, ad esempio) e tanti aggiornamenti periodici.

Non c’è una cadenza precisa: Apple rilascia aggiornamenti quando c’è bisogno (per risolvere bug e chiudere falle di sicurezza) e quando sono pronte nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza utente.

Per gli utenti è molto importante tenere aggiornato il proprio iPhone, andando a installare l’ultima versione disponibile. In questo modo, infatti, è possibile sfruttare tutte le novità software per il proprio smartphone e, nello stesso tempo, poter contare su un sistema operativo più sicuro e reattivo.

Per tenere aggiornato il sistema bisogna andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Qui è possibile scegliere se attivare o meno gli aggiornamenti automatici. Tenendo attiva questa funzione, l’iPhone scaricherà le nuove versioni del sistema operativo (quando il dispositivo è collegato al Wi-Fi) e le installerà per mantenere il software aggiornato.

Come risolvere i problemi più comuni su iOS

iOS non è esente da problemi. Il sistema operativo deve fare i conti con bug, rallentamenti e malfunzionamenti che possono peggiorare l’esperienza d’uso dell’utente. Alcuni problemi sono molto comuni e possono essere risolti abbastanza facilmente.

Per prima cosa, è opportuno aggiornare sempre il sistema operativo. In questo modo, è possibile eliminare bug e problematiche note. Per risolvere problemi con il funzionamento delle app è utile anche aggiornare le app dall’App Store o anche disinstallarle e installarle nuovamente.

In generale, inoltre, per risolvere malfunzionamenti temporanei dello smartphone è possibile riavviare il dispositivo. In caso di problemi persistenti, invece, si può ricorrere a un ripristino, andando in Impostazioni > Generali > Trasferisci o inizializza iPhone e seguendo la procedura guidata.

Per quanto riguarda i problemi di autonomia, anche questi molto frequenti, soprattutto per i dispositivi con qualche anno sulle spalle, è possibile andare in Impostazioni > Batteria. In questa sezione è possibile verificare il modo in cui le app utilizzano la batteria e ottimizzare i consumi.

C’è anche la possibilità di verificare lo stato della batteria. Se la sua capacità massima si è ridotta, a causa dell’usura, l’utente potrà richiedere una sostituzione della batteria per eliminare i problemi di scarsa autonomia dello smartphone. In genere, quando la capacità scende al di sotto dell’80% è necessario cambiare la batteria.

Per problemi con la rete Wi-Fi, invece, è possibile andare in Impostazioni > Wi-Fi e controllare i parametri della connessione. Una possibile soluzione ai problemi di connessione è rappresentata dalla possibilità di dimenticare una rete Wi-Fi salvata e inserire i dati di accesso nuovamente.

Consigli per usare al meglio l’iPhone

Ci sono tanti modi per sfruttare al massimo il proprio iPhone. Ogni utente, infatti, può gestire gli strumenti del sistema operativo e ottimizzarne il funzionamento grazie alle varie funzioni integrate.

Per prima cosa è utile personalizzare iOS, andando a modificare il comportamento delle app, il layout della Home e del Centro di controllo, utilizzando i widget e attivando le scorciatoie di Siri (da Impostazioni > Siri e ricerca).

Quando necessario è utile ricorrere a funzioni utili come Full Immersion, per evitare distrazioni in determinati momenti della giornata. Gli utenti iPhone, inoltre, possono sfruttare appieno l’ecosistema Apple per usare al meglio il proprio smartphone.

Gli strumenti sono tanti: è possibile sfruttare AirDrop per trasferire file da un dispositivo a un altro, attivare la rete Dov’è per poter rintracciare la posizione dei propri dispositivi e sfruttare le varie app di Apple, disponibili su tutti i dispositivi dell’azienda per un’esperienza d’uso multi-dispositivo.

Per usare al meglio il proprio iPhone è fondamentale gestire le opzioni di privacy, adattando il modo in cui le app possono accedere ai propri dati in modo da poter avere un’esperienza utente più completa e soddisfacente, senza compromessi sulla sicurezza