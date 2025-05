Fonte foto: 123RF

Il cielo di fine mese regala uno spettacolo imperdibile: Venere sarà visibile a occhio nudo a maggio 2025, in tutta la sua brillantezza, proprio nelle ore che precedono l’alba. Un’occasione rara e affascinante per tutti gli appassionati di astronomia, ma anche per chi, semplicemente, ama lasciarsi stupire dai fenomeni celesti. Ecco quando vedere Venere e perché questo evento è così speciale.

Massima elongazione: cosa significa e perché è importante

Il momento clou avverrà il 31 maggio 2025, quando il pianeta Venere raggiungerà la sua massima elongazione occidentale rispetto al Sole. Ma cosa significa esattamente? L’elongazione è la distanza angolare apparente tra un pianeta e il Sole, vista dalla Terra. Quando questa distanza raggiunge il suo massimo verso ovest, come accadrà appunto il 31 maggio, Venere si troverà nella posizione ideale per essere osservata nel cielo del mattino, prima del sorgere del Sole. La sua luce sarà così intensa da renderlo il corpo celeste più brillante dopo il Sole e la Luna.

Orari precisi per l’Italia: quando guardare il cielo

Per chi si trova in Italia, il momento perfetto per osservare Venere visibile a occhio nudo a maggio 2025 sarà tra le 04:15 e le 05:15 del mattino, ora legale italiana (CEST). A Roma, per esempio, il Sole sorgerà alle 05:36, mentre Venere sorgerà alle 04:13 e sarà ben visibile per circa un’ora, con il suo massimo splendore attorno alle 04:45.

Naturalmente, per godere al meglio dello spettacolo, è importante cercare un punto di osservazione con una buona visuale verso l’orizzonte est, lontano da edifici o colline che potrebbero ostacolare la visione. Anche chi abita in città potrà ammirarla, a patto che l’inquinamento luminoso sia contenuto.

Un faro nell’alba: come riconoscere Venere

Durante questo periodo, Venere si presenterà nel cielo orientale prima dell’alba come un punto di luce estremamente brillante, tanto da essere visibile anche in pieno centro urbano. Non occorrono strumenti: osservare Venere senza telescopio è assolutamente possibile. Anzi, è proprio questo uno degli aspetti più affascinanti del pianeta in questione, spesso soprannominato la “Stella del Mattino”.

La sua luminosità sarà così intensa da renderla inconfondibile, soprattutto considerando che nessun’altra stella o pianeta può competere con la sua brillantezza in quella fascia oraria.

Non solo Venere: anche Saturno fa capolino

Se avete voglia di svegliarvi presto per ammirare il cielo, c’è un altro motivo per puntare lo sguardo alle stelle: anche Saturno sarà visibile a maggio 2025, nella stessa fascia oraria.

Il pianeta dagli anelli sorgerà intorno alle 03:30 CEST in direzione sud-est, apparendo come un punto di luce fisso e meno brillante, con un caratteristico colore ocra. Sebbene non possa competere con Venere in quanto a luminosità, resta interessante da osservare per chi ama scrutare il cielo del mattino.

Un’occasione da non perdere: il cielo di maggio come non si è mai visto

L’evento del 31 maggio 2025, con Venere brillante prima dell’alba e Saturno visibile nello stesso cielo, rappresenta una straordinaria opportunità per vivere la magia dell’Universo con i propri occhi. La configurazione celeste sarà particolarmente favorevole, soprattutto per chi abita nell’emisfero boreale.

Per gli appassionati, ma anche per chi non ha mai osservato il cielo con attenzione, è il momento ideale per iniziare. L’esposizione dei pianeti visibili a maggio 2025 è tra le migliori dell’anno, e tutto ciò che serve è una sveglia puntata presto, uno sguardo rivolto a est e un pizzico di meraviglia.