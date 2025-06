Fonte foto: 123RF

Succederanno cose incredibili nel cielo di questo mese: segnatevi le seguenti date e preparatevi a sollevare lo sguardo. Il calendario degli eventi astronomici di giugno 2025 è ricco di appuntamenti spettacolari per chi ama l’osservazione del cielo. Questo mese regala incontri ravvicinati tra pianeti e stelle, il suggestivo solstizio d’estate e il ritorno della meravigliosa Via Lattea visibile nelle notti più buie. Ecco nel dettaglio tutto ciò che ci attende nei prossimi giorni.

Pianeti visibili a giugno: un cielo affollato

Giugno 2025 è un mese perfetto per osservare i pianeti visibili a occhio nudo, o con l’aiuto di un binocolo. Venere brilla intensamente nel cielo orientale prima dell’alba, mentre Saturno si allontana rapidamente dalla “stella del mattino”, salendo sempre più alto nel cielo. I due pianeti si daranno il cambio: nella prima parte del mese saranno vicini, ma verso fine giugno Saturno sarà già protagonista solitario delle prime ore del giorno.

Marte, invece, si mostra la sera, basso sull’orizzonte occidentale. È più fioco rispetto ai mesi precedenti, ma non meno interessante: il 16 e 17 giugno passerà vicinissimo a Regolo, la stella più luminosa della costellazione del Leone. Questo incontro ravvicinato, visibile con piccoli telescopi o anche solo binocoli, è uno degli appuntamenti da non perdere nel calendario astronomico di giugno.

Infine, tra il 21 e il 30 giugno, farà capolino Mercurio: sarà visibile molto in basso a ovest, appena dopo il tramonto. Il 27, quindi, dovrebbe essere il giorno migliore per tentare l’osservazione.

Le congiunzioni più spettacolari della Luna con i pianeti

Due eventi suggestivi coinvolgono la Luna e i pianeti visibili. Il 19 giugno, nelle ore prima dell’alba, la Luna all’ultimo quarto si troverà proprio accanto a Saturno: uno spettacolo per gli occhi e una sfida fotografica perfetta per gli appassionati.

Il 22 giugno, poco prima dell’alba, sarà il turno di Venere: la Luna – una sottile falce nel cielo notturno – apparirà accanto al pianeta più brillante del cielo. Sarà un momento celeste molto suggestivo, incorniciato dalle prime luci del giorno.

Il solstizio d’estate: il giorno più lungo dell’anno

Il solstizio d’estate del 2025 cadrà il 20 giugno, segnando ufficialmente l’inizio della stagione nell’emisfero nord. In questa data il Sole compirà il suo percorso più lungo e alto nel cielo, regalando la giornata con più ore di luce dell’anno.

Il fenomeno non è solo astronomicamente rilevante: per millenni ha avuto un significato simbolico e culturale. Dai megaliti di Stonehenge ai templi dei Maya, antiche civiltà celebravano il solstizio come momento sacro. Anche oggi, fermarsi a osservare il tramonto in questa giornata può essere un modo semplice ma potente per sentirsi connessi alla natura e alla storia dell’umanità.

Giugno inaugura la stagione della Via Lattea

Se vi trovate lontani dalle luci della città, giugno è il momento ideale per ammirare il cuore della Via Lattea. Dall’imbrunire fino all’alba, sarà visibile attraverso l’intero cielo meridionale come una fascia lattiginosa e sfumata.

Questo fenomeno segna l’inizio del periodo in cui è possibile osservare la parte più brillante e densa della nostra galassia. Anche se non avete strumentazione professionale, una notte limpida in montagna o in campagna può regalare notevoli sorprese.

Giugno 2025: un mese di meraviglie astronomiche

Giugno 2025 ci invita a rallentare, a guardare in alto e a riconnetterci con il cosmo. Dal passaggio di Marte vicino a Regolo al solstizio d’estate, dalla Luna con Saturno e Venere alla prima apparizione di Mercurio, senza dimenticare la Via Lattea, ogni notte sarà una sorpresa.