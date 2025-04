Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Il cielo di aprile 2025 offrirà una serie di fenomeni astronomici di grande interesse, con configurazioni planetarie, congiunzioni e una pioggia di meteoriti. Non solo la Luna Piena, ma anche l’allineamento di pianeti e le migliori condizioni per l’osservazione di Mercurio renderanno questo mese particolarmente significativo per gli appassionati di astronomia.

La Luna Piena di aprile, nota anche come Luna Rosa, raggiungerà la sua fase massima il giorno 13. Quest’anno si tratterà di una Microluna: in altre parole, di una Luna Piena che si verifica quando il nostro satellite si trova in apogeo, il punto più distante dalla Terra nella sua orbita ellittica. Tutto ciò comporterà una leggera diminuzione della sua dimensione apparente e della sua luminosità rispetto a una Luna Piena media.

Oltre a questo evento, il mese sarà caratterizzato da numerose congiunzioni planetarie. Oggi 1° aprile, la Luna sarà in prossimità di Urano e dell’ammasso aperto delle Pleiadi, offrendo una buona occasione per l’osservazione con strumenti ottici.

I pianeti e le loro configurazioni

Uno degli eventi più interessanti si verificherà il 10 aprile, quando Mercurio e Saturno appariranno molto vicini tra loro nel cielo. La congiunzione sarà un’opportunità per osservare il contrasto tra i due pianeti: Mercurio, un piccolo pianeta roccioso, e Saturno, un gigante gassoso con il suo caratteristico sistema di anelli.

Il 21 aprile, Mercurio raggiungerà la sua massima elongazione ovest, cioè il momento in cui sarà più distante dal Sole nel cielo e, quindi, più facilmente visibile prima dell’alba. Questa sarà la migliore opportunità del 2025 per osservarlo con chiarezza.

Un evento di particolare rilievo avverrà il 17 aprile, quando quattro pianeti – Nettuno, Mercurio, Saturno e Venere – saranno allineati nel cielo mattutino. Di questi, Mercurio, Saturno e Venere saranno visibili a occhio nudo, mentre per scorgere Nettuno occorrerà un telescopio.

Le Liridi: una pioggia di meteoriti da osservare

Tra il 14 e il 30 aprile, sarà possibile osservare la pioggia di meteoriti delle Liridi, con il picco previsto nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Questo sciame meteorico, associato alla cometa C/1861 G1 Thatcher, è noto per la produzione di meteore rapide e talvolta brillanti. Quest’anno, la fase lunare non sarà particolarmente invasiva, permettendo buone condizioni di osservazione nelle ore più buie della notte.

Ultimi eventi astronomici del mese

Il 27 aprile segnerà la fase di Luna Nuova, creando condizioni ottimali per l’osservazione di oggetti del cielo profondo, come galassie e nebulose, senza il disturbo della luce lunare. Verso la fine del mese, il 25 e il 28 aprile, si verificheranno due congiunzioni ravvicinate tra Saturno e Venere nella costellazione dei Pesci. La Luna sarà anch’essa protagonista, avvicinandosi a entrambi i pianeti nelle stesse notti.

Aprile 2025: un mese di osservazioni astronomiche di rilievo

Per i curiosi e appassionati, gli eventi astronomici di aprile 2025 saranno fitti e numerosi, sicuramente degni di attenzione. Le congiunzioni planetarie, l’allineamento dei pianeti, la pioggia delle Liridi e le condizioni favorevoli per l’osservazione di Mercurio offriranno molteplici occasioni per approfondire la conoscenza del cielo. Con strumenti adeguati – o semplicemente a occhio nudo – e allontanandosi dalle zone con maggiore inquinamento luminoso, ogni notte potrà riservare una scoperta.