Lo sciame meteorico delle Liridi di giugno 2025 è atteso per la notte tra il 14 e il 15 del mese: non si tratterà dell'unico evento astronomico da osservare nei prossimi giorni

Nel cielo notturno di metà mese si prepara un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia e per chi ama lasciarsi sorprendere dai fenomeni celesti: lo sciame meteorico Liridi di giugno 2025. Sebbene meno noto rispetto alle Perseidi di agosto, questo sciame riserva ogni anno grandi soddisfazioni, e nei prossimo giorni le condizioni di osservazione promettono spettacolo. Il momento più atteso sarà quello del picco delle Liridi, previsto per il 15 giugno, quando il numero di meteore visibili potrà raggiungere il massimo.

Il cielo di giugno: tra solstizio, Luna e stelle cadenti

Gli eventi astronomici del mese di giugno 2025 saranno numerosi. Le giornate si allungano progressivamente fino al solstizio d’estate, previsto per il 21 giugno alle 04:42 ora italiana. Quel giorno, il Sole dominerà il cielo per oltre 15 ore, regalandoci la giornata più lunga dell’anno.

Tuttavia, è al calar della sera che lo spettacolo prende vita: l’osservazione stelle cadenti dell’estate 2025 inizia proprio con il ritorno delle Liridi di giugno, meteore che solcano il cielo ad alta velocità e con grande luminosità. Inoltre, l’11 giugno la Luna piena, conosciuta come Luna delle Fragole, illuminerà la notte con la sua suggestiva presenza.

Liridi 15 giugno 2025, atteso sciame meteorico: cosa sono e da dove provengono

Lo sciame meteorico delle Liridi di giugno ha origine dai detriti lasciati dalla cometa C/1915 L1 (Mellish). Quando la Terra attraversa questa scia, le particelle entrano nell’atmosfera e si incendiano, generando le scie luminose che chiamiamo comunemente “stelle cadenti“.

Il radiante, ossia il punto da cui sembrano provenire le meteore, si trova nella costellazione della Lira, ben visibile per gran parte della notte. Anche se lo ZHR (tasso orario zenitale) medio è relativamente basso – circa 5 meteore all’ora – l’esperienza resta suggestiva per la rapidità e la luminosità degli oggetti. In più, nel 2025, la Luna sarà in fase calante e non interferirà con l’osservazione nelle ore cruciali.

Quando vedere le Liridi 2025: orario migliore e dove guardare

Il momento ideale per osservare le Liridi del 2025 sarà nella notte tra il 14 e il 15 giugno, con il picco atteso nelle ore notturne inoltrate. Per aumentare le possibilità di avvistamento, è consigliabile allontanarsi dai centri urbani e trovare un luogo buio, possibilmente in alta quota o in aperta campagna, non intaccato dall’inquinamento luminoso.

La direzione consigliata è quella orientata verso nord-est, dove la costellazione della Lira sarà alta nel cielo. Anche chi non possiede strumenti professionali potrà godersi lo spettacolo: bastano occhi allenati, un po’ di pazienza e magari una sdraio per stare comodi con il naso all’insù.

Non solo meteore: la meraviglia astronomica di giugno continua

Dopo le Liridi del 15 giugno 2025, il cielo riserva altre sorprese. Alle prime luci dell’alba del 22 giugno, si potrà osservare una splendida congiunzione Luna Venere. La falce lunare e il pianeta più brillante del nostro cielo s’incontreranno nella costellazione dell’Ariete, regalando un’immagine perfetta per gli amanti dell’astrofotografia.

Il calendario astronomico giugno 2025, quindi, offre una sequenza di eventi che vale la pena segnare in agenda: tra sciami meteorici, fasi lunari e allineamenti planetari, non c’è momento migliore per riscoprire il cielo notturno e lasciarsi affascinare dal suo eterno movimento.