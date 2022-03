Vi ricordate la crisi climatica? Gli ultimi dati sono drammatici

In questi tempi difficili di guerra in Ucraina abbiamo smesso di pensare alla crisi climatica. Ma non se ne sono dimenticati gli scienziati di tutto il mondo, riuniti nel Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico – il famoso IPCC, agenzia dell’ONU. Il loro ultimo rapporto sullo stato della crisi climatica è stato pubblicato lunedì, e dipinge un quadro di estrema urgenza: un totale di 34mila studi singoli raccontano di danni irreversibili causati dal riscaldamento globale.

Al rapporto hanno lavorato 1000 scienziati di varie discipline e provenienze, ed è stato condiviso dai governi di tutte le 195 nazioni che fanno parte del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Il rapporto analizza il futuro della Terra fino al 2100 – che non è lontano come può sembrare: un bambino nato oggi avrebbe 78 anni nel 2100.

Il riscaldamento globale

Il primo alleato della crisi climatica – e il primo nemico della sopravvivenza della vita sulla Terra – è il riscaldamento globale. Il rapporto dell’IPCC documenta impatti “diffusi e pervasivi" sulle persone e sull’habitat di ondate di calore sempre più frequenti e intense. Ondate di calore che portano con sé siccità, incendi, tempeste e inondazioni. Persone, alberi e barriere coralline sono le vittime più fragili.

Il rapporto dell’IPCC traccia anche una strada da seguire, ed è una strada fatta di azioni: senza interventi immediati e radicali dei governi e delle multinazionali di tutto il mondo la situazione rischia di peggiorare.

Secondo l’agenzia dell’ONU, un futuro vivibile è ancora a portata di mano, anche se a rischio. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lo conferma: “ritardare equivale a morire".

Anche se il mondo riuscisse a mantenere l’aumento del riscaldamento globale al di sotto di 1,6° entro il 2100 – e siamo già a 1,1° – l’8% dei terreni agricoli odierni diventerà climaticamente inadatto a ospitare colture, proprio quando la popolazione globale avrà superato i 9 miliardi. Se il riscaldamento globale continua ai ritmi attuali, gli scienziati prevedono che 183 milioni di persone in più soffriranno la fame entro il 2050.

I dati

Già 3,5 miliardi di persone vivono in una situazione di grande vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e metà della popolazione mondiale soffre di gravi carenze d’acqua ogni anno: sono alcuni dei dati documentati dal rapporto IPCC. Una persona su tre è esposta a stress da calore mortale, e si prevede che questo numero aumenterà dal 50% al 75% entro la fine del secolo.

Rispetto all’ultimo rapporto IPCC, mezzo milione di persone in più sono a rischio di gravi inondazioni ogni anno. Entro il 2050, a loro si aggiungerà anche il miliardo degli abitanti delle zone costiere che si affacciano sugli oceani. L’aumento delle temperature e delle inondazioni sta aumentando la diffusione di malattie come la febbre Dengue: non solo tra persone, ma anche tra il bestiame e gli animali selvatici. Animali e piante sono esposti a condizioni climatiche mai sperimentate in decine di migliaia di anni. Metà delle specie note sono già state costrette ad adattarsi, a spostarsi e molte rischiano l’estinzione.

Perché la natura selvaggia sopravviva, dobbiamo preservare allo stato naturale dal 30% al 50% della terraferma, dell’acqua dolce e degli oceani, dice il rapporto dell’IPCC. Oggi, meno del 15% della terra, il 21% dell’acqua dolce e l’8% degli oceani sono aree protette.