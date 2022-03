Da oggi puoi vincere un incredibile viaggio nello spazio: come fare

Al di sopra e oltre: il motto ufficiale della casa automobilistica Land Rover è stato profetico come non mai, viste le ultime iniziative che la stessa azienda inglese sta mettendo a punto. È stato deciso infatti di premiare con un viaggio nello spazio uno dei clienti del marchio, un contest molto particolare che comunque stupisce soltanto fino a un certo punto gli appassionati del brand britannico.

Land Rover collabora ormai dal 2014 con Virgin Galactic, compagnia di proprietà di Richard Branson, miliardario che ha dimostrato più di una volta la sua passione nei confronti delle stelle. La partnership, inoltre, dovrebbe durare altri due anni.

Virgin Galactic è molto attiva nella promozione di un viaggio nello spazio dopo l’altro, cercando di coinvolgere anche persone che non siano astronauti (ma con un buon conto in banca). Fino ad oggi Land Rover è stata fondamentale nel supporto logistico, ora però si è deciso di andare oltre. Il concorso che premierà uno dei clienti dell’azienda di Whitley è presto detto: bisogna registrarsi sul sito web dedicato, aumentando le probabilità di essere selezionati invitando amici o parenti. C’è tempo fino al prossimo 20 giugno, mentre l’atteso annuncio del fortunato vincitore sarà ad agosto.

Viaggi nello spazio non proprio economici

Non tutti possono partecipare, un dettaglio di non poco conto. In effetti, bisognerà dimostrare di essere residenti in territorio americano, oltre al possesso di un veicolo Land Rover, come è facile immaginare. Altri 10 clienti si potranno consolare con premi in denaro, del valore compreso tra i 500 e i 1.000 euro: si tratta di accessori del marchio, oltre a una serie di escursioni già organizzate. Come sottolineato dal numero uno del brand britannico, Joe Eberhardt, l’idea è venuta in mente immaginando la clientela tipica come amante dell’avventura e quindi meritevole di un viaggio nello spazio. Il fatto che ci sia una collaborazione con Virgin Galactic, poi, rende tutto ancora più intrigante.

L’impegno “spaziale" di Land Rover

D’altronde, un viaggio nello spazio del genere farebbe gola a chiunque. Nel caso in cui ci si affidasse a Virgin Galactic, infatti, bisognerebbe spendere fino a oltre 400mila euro, una cifra non alla portata di tutte le tasche. Con il concorso Land Rover, invece, non ci sarebbe il problema economico e si conoscerebbe in anticipo ogni dettaglio della missione, a partire dal giorno e dall’ora della partenza. L’azienda inglese sta fornendo un sostegno più che prezioso alle attività della società di Branson. Un esempio emblematico è quello del traino dei mezzi dagli hangar e il trasferimento delle attrezzature nei vari impianti.

Entrando più nello specifico, le auto con questo marchio di cui Virgin Galactic non sembra fare a meno sono sostanzialmente due: il celebre Range Rover e il Defender, anche se non è escluso un ampliamento di questa collaborazione. Tornando a parlare del tanto sognato viaggio nello spazio, l’esperienza di cui beneficerà il fortunato vincitore del contest sarà simile a quelle già sperimentate finora. Il volo durerà circa 90 minuti e la navetta scelta raggiungerà l’orbita in modo da far vivere ai passeggeri il “brivido" dell’assenza di gravità. Mancano pochi mesi e si scoprirà chi sarà stato baciato dalla Dea bendata.