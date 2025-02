Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Una voragine si apre in strada: cos'è e come si forma? Dalle cavità preesistenti all'attività umana e come poter intervenire per evitare disastri

Fonte foto: IStock

Nel Regno Unito, precisamente nel Surrey, i residenti di Godstone sono stati evacuati dalle loro case per il timore generato dall’apertura di due grandi voragini. Il tutto è avvenuto nella strada principale, probabilmente a causa di un guasto a una condotta idrica. Il rischio è quello di un’esplosione di gas, il che ha spinto le autorità a porre tutti in sicurezza. Tali voragini, però, stanno divenendo sempre più frequenti. Ecco le ragioni e come si formano.

Cosa sono le voragini

In inglese si parla di sinkhole e si tratta di considerevoli cavità che si aprono nel terreno. Ciò avviene quando la roccia sottostante viene erosa o semplicemente collassa. Nel Regno Unito tali cavità hanno una profondità che varia dai 5 ai 10 metri, in genere. Possono però superare anche i 50 metri.

L’area di Godstone è di certo da considerarsi a rischio, trovandosi su sabbie poco cementate e che possono facilmente essere erose e trasportate dall’acqua in movimento. Il geologo del British Geological Survey, Andrew Farrant, è certo che la problematica si manifesti unicamente quando c’è un’improvvisa variazione dell’idrogeologia:

scavi profondi al di sotto della falda acquifera locale;

forti piogge e alluvioni;

rottura improvvisa di una condotta idrica.

Occorre sottolineare come al di sotto di Godstone sia presenta una rete di tunnel e miniere di sabbia, che risalgono al XVII secolo. Un’antica miniera si trova proprio vicino alla voragine attuale. Ecco le ipotesi più probabili al momento:

condotta idrica rotta;

cedimento di una vecchia miniera di sabbia non registrata;

una condotta idrica che perdeva da tempo e che ha indebolito il terreno, causando il crollo di una miniera.

Come si forma una voragine

Alcune voragini si formano quando rocce solubili, come calcare, gesso o gesso cristallino, vengono sciolte dalla pioggia acida o dalle acque sotterranee. Ciò provoca un collasso del terreno sovrastante.

In altri casi, invece, abbiamo un sinkhole quando delle caverne sotterranee crollano o del materiale sciolto sotto la superficie viene eroso dall’acqua in movimento. Ecco i fattori che possono innescare delle voragini:

piogge intense;

alluvioni superficiali;

periodi di siccità.

Questi elementi possono destabilizzare le cavità sotterranee, provocandone il cedimento. Va da sé che anche l’attività umana rientra tra le motivazioni. Basti pensare a un’eventuale rottura di condotte idriche, l’estrazione mineraria e i lavori di costruzione. Tutto ciò può alterare il drenaggio, modificando le capacità del terreno di sostenere gravosi carichi.

Come prevenire le voragini

Il Regno Unito vanta numerose aree a rischio voragini, come del resto l’Italia. Secondo Assadi Langroudi si può prevenire la combinazione pericolosa di acqua e sabbia, che conduce ai crolli, se si investe in un’infrastruttura di drenaggio adeguata. L’unica via, dunque, è la prevenzione. Un tema caro anche dalle nostre parti, sempre più spesso però messo da parte, in ordine di problematiche più immediate, fino a che il disastro non accade.