Grandi novità per i Chromebook Plus, Google sta implementando nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente i suoi notebook

Fonte foto: Google

Negli ultimi tempi non è un segreto che Google abbia concentrato i suoi sforzi su Gemini e sull’implementazione di tante nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale per smartphone. Questa strategia, per certi versi, ha messo un po’ in ombra di Chromebook che, pur avendo già ricevuto diverse funzioni AI, sono rimasti un po’ in disparte.

Ora, però, le cose stanno per cambiare e l’azienda di Mountain View ha annunciato una serie di novità molto interessanti per i suoi notebook con Chrome OS.

Le nuove funzioni AI per Chromebook

Prima di parlare nello specifico delle novità in arrivo è bene sottolineare che queste sono destinate principalmente ai Chromebook Plus, notebook con schede tecniche specifiche che gli consentono di sfruttare al massimo Chrome OS e le funzioni AI di Google.

La prima novità in arrivo riguarda Lens su Chrome OS. Col prossimo update sarà possibile tenere premuto sull’icona del launcher per selezionare qualsiasi area dello schermo ed eseguire una ricerca visiva. Questa novità includerà anche l’acquisizione di testo e sarà integrata anche all’interno di diverse app dell’ecosistema di Big G tra cui Google Calendar e Google Documenti, migliorando ulteriormente la produttività.

Una delle funzioni più attese, annunciata già diversi mesi fa ma implementata solo di recente su Chromebook è Aiutami a leggere, che sfrutta Gemini per riassumere documenti lunghi e pagine web. A questa caratteristica si aggiunge anche l’opzione Riepilogo che consentirà di trasformare testi tecnici in qualcosa di più leggibile.

Cambia anche Gemini, con il tasto di Inserimento Rapido (posizionato nella barra delle applicazioni) che riceverà un aggiornamento visivo che renderà più semplice richiamare l’AI e utilizzare le varie funzioni a disposizione.

Quando arrivano le nuove funzioni per i Chromebook

Queste nuove funzionalità sono ancora in fase di rilascio ma dovrebbero arrivare su tutti i Chromebook Plus in tempi ragionevolmente brevi anche in Italia. Bisognerà solo avere un po’ di pazienza e attendere ancora qualche giorno.

Inoltre, Google ha annunciato anche l’arrivo di nuovi modelli di notebook che (almeno negli USA) saranno disponibili nei prossimi mesi, tra cui un nuovo Lenovo Chromebook Plus 14. Questo dispositivo arriverà sul mercato con un processore MediaTek Kompanio Ultra, un chi che Google ha definito come “il più potente mai installato su un Chromebook” e che permetterà agli utenti di accedere a un’innovativa NPU (Neural Processing Unit), capace di raggiungere una velocità di elaborazione AI di 50 TOPS, utile per eseguire modelli di intelligenza artificiale on-device e senza dover, quindi, ripiegare sull’elaborazione cloud.

Questo segna un passo importante per Google che garantirà ai suoi utenti maggiore privacy e più efficienza nelle funzioni AI. In esclusiva su questo device, infatti, arriverà anche la funzione Smart Grouping, che utilizzerà l’AI per organizzare schede e documenti aperti in gruppi logici.

Altra integrazione in esclusiva per il notebook Lenovo è l’app Galleria di Chrome OS che consentirà agli utenti di modificare le foto utilizzando l’intelligenza artificiale on-device.

Al momento, non c’è ancora una data di uscita del Lenovo Chromebook Plus 14 così come non è chiaro se e quando questo device arriverà anche in Italia.