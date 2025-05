Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo anni e anni di presenza all’interno dei computer di tutto il mondo, Paint, Blocco note e lo Strumento di cattura di Windows si aggiornano. Poche ore fa, infatti, Microsoft ha confermato ufficialmente che su questi tre strumenti storici, stanno per arrivare molti aggiornamenti basati sull’intelligenza artificiale che rendono questi tool più potenti, ovviamente, ma anche più in linea con l’attuale contesto produttivo sempre più dipendente dall’AI.

Le nuove funzioni AI annunciate da Microsoft

Il primo degli aggiornamenti riguarda Paint, la storica applicazione per disegnare (e non solo), che molto presto riceverà una funzione chiamata Sticker Generator che, tramite l’utilizzo di modelli AI simili a DALL·E, permetterà agli utenti di creare adesivi personalizzati partendo da un semplice prompt testuale.

Lo Strumento di cattura di Windows, introdotto originariamente con Windows Vista, verrà potenziato con la nuova funzione chiamata Screenshot Perfetto, che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare e catturare automaticamente l’area più rilevante dello schermo, eliminando la necessità di ritagli manuali.

Inoltre, l’azienda di Redmond ha aggiunto anche un selettore colore avanzato, utile per catturare i codici colore in formato HEX, RGB o HSL, una funzione particolarmente utile per designer, grafici e sviluppatori.

Il Blocco note è uno degli editor di testo più utilizzati in assoluto e rappresenta una vera e propria istituzione per tutti coloro che hanno bisogno di un tool semplice, da utilizzare al bisogno senza troppi fronzoli. Dopo lo svecchiamento dell’app di qualche mese fa, Microsoft guarda di nuovo in questa direzione utilizzando l’AI per implementare all’interno di Blocco note anche un assistente alla scrittura basato sull’IA generativa che prende il nome di Scrivi

Con questa nuova funzione, sarà possibile generare un testo partendo da un semplice prompt, riformulare o completare passaggi già scritti e accettare o rifiutare i suggerimenti direttamente nell’editor

Quando arriveranno le nuove funzioni e chi potrà usarle

Per il momento, tutte le novità annunciate sono disponibili in anteprima in esclusiva per gli utenti del programma Windows Insider, nei canali Canary e Dev di Windows 11. Microsoft non ha ancora dichiarato una roadmap ufficiale per il rilascio globale ma ha confermato di voler raccogliere feedback prima della distribuzione ufficiale.

Bisogna sottolineare, però, che non tutte queste caratteristiche saranno accessibili a tutte e, una di queste non sarà nemmeno gratuita. Per quel che riguarda Paint, ad esempio, l’aggiornamento sarà disponibile solo per gli utenti in possesso di un PC Copilot+. Idem per le funzioni avanzate dello Strumento di cattura di Windows.

Per Blocco note, invece, il discorso cambia e l’accesso alla funzione “Scrivi” richiederà un abbonamento a Microsoft 365 con crediti AI oppure l’attivazione del piano Copilot Pro. Trattandosi, come già detto, di un editor storico di Windows, questa decisione segna un netto cambio di rotta rispetto alla natura di questo software e questa cosa potrebbe non piacere a tutti.