Windows 11 24H2 è arrivato: cosa cambia con l'update

In arrivo un nuovo aggiornamento per Windows 11, la versione 24H2 del sistema operativo di Microsoft che introduce alcune novità che migliorano la user experience

Microsoft ha annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento di Windows 11, il tanto atteso aggiornamento a Windows 11 24H2. Non si tratta, in realtà, di una nuova release perché i Copilot+ PC hanno accesso a questa versione del sistema operativo già dalla scorsa estate; tuttavia con l’arrivo di questa versione l’azienda di Redmond ha deciso di portare sui PC compatibili alcune funzioni aggiuntive che vanno a migliorare la user experience.

Windows 11 24H2, le principali novità introdotte

L’aggiornamento Windows 11 24H2 porta tante piccole modifiche utili per gli utenti. I computer normali (non certificati Copilot+ PC) non avranno accesso alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come Image Creator, Restyle Image, Auto Super Resolution, Windows Studio Effects, Cocreator (disponibile su Paint) e le Live Captions.

Le novità disponibili per tutti, invece, sono relative alle funzioni non AI:

una versione della cartella Esplora File semplificata

semplificata gestione semplificata delle notifiche e degli account su Microsoft Teams

miglioramenti nelle connessioni e nell’accessibilità di Remote Desktop

compatibilità col WiFi 7

un nuovo sistema di controllo sulla privacy per l’accesso alle reti WiFi

per l’accesso alle reti WiFi miglioramenti per la taskbar e la barra di sistema

e la introduzione del comando “ Sudo “ per Windows che migliora i comandi del sistema operativo

“ che migliora i comandi del sistema operativo aggiornamento al Bluetooth LE Audio che ora è compatibile con gli apparecchi acustici

che ora è compatibile con gli miglioramenti nella gestione energetica intelligente del PC

del PC Voice Clarity disponibile per diversi device

Come installare Windows 11 24H2

I primi PC a ricevere l’aggiornamento sono quelli che hanno installato Windows 11 22H2 e Windows 11 23H2 che dovrebbero avere già accesso al file di aggiornamento. Per controllare la disponibilità si può andare su Windows Update e, se presente il nuovo pacchetto, fare clic su Scarica e installa.

In futuro per velocizzare l’arrivo degli aggiornamenti si può spuntare l’opzione Ottieni gli ultimi aggiornamento non appena sono disponibili.

Se il download non fosse ancora pronto le opzioni sono essenzialmente due: la prima è attendere ancora qualche giorno in modo che il rollout dell’aggiornamento arrivi su tutti i computer compatibili.

La seconda opzione, più complicata, richiede di scaricare l’immagine ISO del sistema operativo e aggiornare manualmente il PC. Per farlo basta andare sul sito ufficiale di Microsoft, nella sezione relativa ai download, selezionare la voce “Windows 11 (ISO multiedizione per dispositivi x64)” e poi fare clic su Scarica ora, scegliendo l’italiano tra le lingue a disposizione.

Qui l’utente potrà scegliere tra altre due opzioni, passare per l’Assistente all’installazione e attendere che questo scarichi e installi la versione più recente di Windows 11, oppure seguire le indicazioni sul sito Microsoft per la creazione di un supporto per l’installazione (un DVD o una chiavetta USB abbastanza capiente) e poi procedere all’aggiornamento manualmente.