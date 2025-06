Ecco come funziona e come si usa Copilot Vision, la nuova funzione dell'AI integrata in Windows 11 che Microsoft mette a disposizione dei suoi utenti PC

Fonte foto: Microsoft

Microsoft continua a puntare su Copilot, con l’obiettivo di offrire agli utenti di Windows la possibilità di accedere, in modo sempre più efficace, agli strumenti di intelligenza artificiale che l’azienda sta sviluppando da tempo.

L’ultima novità in ordine di tempo riguarda il rilascio di Copilot Vision, una funzione già annunciata nei mesi scorsi e ora pronta a diventare parte integrante del sistema operativo dell’azienda americana.

Con questa nuova funzione, Copilot sarà in grado di “vedere” lo schermo e fornire suggerimenti e risposte legate all’applicazione che l’utente sta effettivamente utilizzando. La funzione è disponibile anche in Microsoft Edge.

Come funziona Copilot Vision

Presentata lo scorso mese di ottobre, Copilot Vision è una delle funzioni più interessanti di Copilot e consente all’intelligenza artificiale di analizzare e comprendere gli elementi visualizzati in una pagina web, in un’app o comunque in una qualsiasi schermata del sistema operativo.

Si tratta di una funzione che permette all’utente di richiedere informazioni aggiuntive all’AI in merito alle cose mostrate a schermo. Copilot sarà in grado di anche di fornire suggerimenti, mirati al miglioramento della produttività e alla risoluzione di eventuali problemi.

Gli utenti possono decidere se utilizzare o meno Copilot Vision che, quindi, rappresenta una modalità di utilizzo facoltativa di Copilot. In questo modo, è possibile gestire in modo completo il funzionamento dell’AI e scegliere se e quando ricorrere a Vision.

Tra le modalità di utilizzo più interessanti di questa nuova funzione c’è la possibilità di rendere l’AI una vera e propria guida. Quando si ha la necessità di effettuare un’operazione che richiede una serie di passaggi, infatti, Copilot sarà in grado di vedere ogni fase e suggerire cosa fare per passare allo step successivo.

Il sistema è ottimizzato per i PC Copilot+ ma può essere utilizzato anche su altri computer, a rischio però di registrare dei rallentamenti rispetto al normale funzionamento del proprio PC.

Come usare Copilot Vision

Copilot Vision è accessibile aggiornando Windows 11 all’ultima versione disponibile. Per il momento, però, la nuova funzione di Copilot non è disponibile per tutti ma può essere utilizzata esclusivamente negli Stati Uniti. Non sono previsti costi aggiuntivi ma sarà sufficiente aver aggiornato il sistema operativo.

Sarà necessario attendere le prossime settimane per registrare una disponibilità maggiore di Copilot Vision, destinata a diventare parte integrante di Windows 11. L’arrivo in Europa potrebbe essere rallentato dalle normative più stringenti in termini di privacy. Ulteriori aggiornamenti in merito dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.