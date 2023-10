Windows, l'aggiornamento di ottobre non funziona: che fare

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Come condiviso online da diversi utenti, ci sono dei problemi con l’aggiornamento di Windows 10 di ottobre. Le segnalazioni parlano di malfunzionamenti nell’installazione che rendono impossibile ai computer compatibili ricevere la nuova versione del sistema operativo.

Anche Microsoft ha confermato la cosa condividendo un report ufficiale al riguardo e sottolineando che un numero crescente di persone ha segnalato la comparsa del codice di errore 0x8007000d poco dopo l’avvio dell’aggiornamento KB5031356 (build 19045.3570). In altri casi, invece, la procedura di update si sarebbe interrotta in automatico, senza alcuna notifica.

Windows 10, i problemi con l’aggiornamento

Chiaramente, il colosso di Redmond si è attivato subito per risolvere l’inconveniente avviando il KIR (Known Issue Rollback) la specifica funzionalità di Windows 10 che consente di di annullare automaticamente l’installazione di un aggiornamento problematico, riportando in automatico i device allo stato in cui si trovavano prima di aver riscontrato eventuali criticità.

Questo sistema oltre che a evitare la diffusione degli errori ha il compito, naturalmente, di risolvere eventuali bug causati dal precedente update che non andato a buon fine.

La distribuzione del KIR è iniziata ufficialmente lo scorso 13 ottobre, interrompendo la diffusione del pacchetto dati originale, e implementando per tutti gli utenti le nuove correzioni che hanno permesso loro di ottenere un aggiornamento funzionante.

In caso di ulteriori problemi, l’azienda di Redmond ha invitato gli utenti ad avere pazienza perché la diffusione del KIR non è, ovviamente, immediata e possono essere necessarie fino a 48 ore per ottenere il nuovo file da scaricare.

Come risolvere i problemi di Windows 10

Naturalmente l’utente non ha modo di risolvere in autonomia l’errore relativo all’aggiornamento KB5031356 (build 19045.3570) e dovrà necessariamente attendere l’arrivo del KIR, la cui diffusione è iniziata ufficialmente nei giorni passati e che, ormai, dovrebbe aver raggiunto tutti i computer vittime del codice di errore 0x8007000d.

Per tutti coloro che ancora non hanno ricevuto il nuovo pacchetto di update, il consiglio è quello di attendere ancora e avere pazienza, attenendosi alle direttive rilasciate da Microsoft.

Tuttavia è possibile accelerare il ripristino della versione funzionante di Windows 10, andando ad operare dal Prompt dei comandi del sistema operativo.

Per farlo basta cliccare su Start e digitare cmd. Fatto questo, sul lato destro del menu, apparirà l’icona Prompt dei comandi, a questo punto bisognerà cliccare con il tasto destro del mouse su di essa selezionando la voce Esegui come amministratore.

Nella finestra che apparirà sullo schermo bisogna digitare (o copiare) il seguente comando Dism /online /cleanup-image /RestoreHealth (avendo cura di selezionare solo questo codice senza punteggiatura).

Premuto invio, non resta che attendere che il processo venga completato e quindi chiudere la finestra del Prompt dei comandi e verificare la presenza del nuovo aggiornamento dalla scheda Aggiornamenti di Windows presente all’interno delle Impostazioni di sistema.