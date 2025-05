Fonte foto: Xiaomi

Lo Xiaomi 13T è protagonista di una nuova offerta su Amazon diventando uno dei migliori mid-range da prendere oggi. Grazie allo sconto in corso, infatti, lo smartphone di Xiaomi è ora acquistabile al prezzo di 312 euro. Si tratta di un taglio di prezzo importante per il modello di Xiaomi che può oggi essere considerato come la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un prodotto completo e con un prezzo accessibile. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto in corso è valido solo per un breve periodo di tempo.

Xiaomi 13T – MediaTek Dimensity 8200 Ultra- 8/256 GB

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

Lo Xiaomi 13T può contare sul SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra, realizzato a 4 nm e in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, con consumi ridotti e il pieno supporto alla rete 5G. Il chip in questione, nella versione in offerta, è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Lo smartphone di Xiaomi presenta anche una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W. Non c’è, invece, la ricarica wireless. Il modello in questione è dotato anche di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 2600 nits.

Da segnalare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel. Il modello ha il supporto Dual SIM, con anche la possibilità di utilizzare le eSIM.

Xiaomi 13T è certificato IP68, ha il chip NFC e può contare sul sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione di HyperOS e con la garanzia di 2 major update ulteriori in arrivo nel corso dei prossimi anni (si arriverà fino ad Android 17). Le dimensioni sono pari a 162,2 x 75,7 x 8,5 mm.

Xiaomi 13T: l’offerta di Amazon

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 13T con un prezzo scontato di 312 euro. Si tratta di un’occasione ottima per poter acquistare uno smartphone di fascia media davvero completo e veloce. Intorno ai 300 euro, infatti, il mid-range di Xiaomi, in questo momento, è una delle opzioni più interessanti sul mercato. Lo sconto, valido solo per un breve periodo, è disponibile tramite il banner seguente.

