Xiaomi 13T, con gli sconti su Amazon è irresistibile

Xiaomi si conferma come uno dei produttori più interessanti del settore degli smartphone, con una scuderia di device adatti a tutte le esigenze e, soprattutto, a tutte le tasche.

Spostandosi verso la fascia medio-alta del mercato, troviamo ottimi prodotti come lo Xiaomi 13T, un telefono in grado di unire una scheda tecnica che promette buone performance e un comparto fotografico più che interessante che, grazie all’esperienza di Leica, porta su questo dispositivo un sistema di fotocamere efficiente e pronto a regalare scatti indimenticabili.

Grazie alle offerte su Amazon il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 370 euro e con uno sconto del genere passare oltre è davvero complicato.

Xiaomi 13T 256GB 8RAM 5G EU black

Xiaomi 13T: scheda tecnica

Xiaomi 13T ha uno schermo AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.220×2.712 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e 2.600 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5. Il display è compatibile anche con i formati di immagine Dolby Vision, HDR10 e HDR10+.

Il processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra a cui si affiancano per questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Presente la funzione RAM Expansion che permette all’utente di estendere la RAM del device attingendo alla memoria interna.

Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Leica ed è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2X da 50 MP. La fotocamera frontale è da 20 MP.

Inoltre Leica è intervenuta anche a livello software con due modalità di scatto: Leica Authentic e Leica Vibrant, che garantiscono una riproduzione naturale dei colori, maggiori contrasti e una migliore definizione delle ombre. Presenti anche diversi filtri sviluppati sempre da Leica che consentono di scattare foto con lo stile inconfondibile dell’azienda tedesca.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due altoparlanti con Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata Xiaomi Hyper Charge da 67 W, che garantisce una ricarica completa in circa 40 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Infine è presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza di Xiaomi 13T alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Xiaomi 13T: l’offerta su Amazon

Xiaomi 13T ha un prezzo di listino tramite rivenditori di terze parti di 473,74 euro, tuttavia grazie all’offerta Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo smartphone a 369,99 euro (-22%, -103,75 euro), uno sconto da non sottovalutare per un device di fascia alta dalle ottime caratteristiche tecniche e con un comparto fotografico davvero interessante.

