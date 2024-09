Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone ultra top: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

È grazie ad Amazon e Xiaomi che oggi puoi acquistare uno smartphone ultra top al prezzo di un medio di gamma. Non è un’esagerazione né un’iperbole, ma semplicemente la promo disponibile per lo Xiaomi 13T, un telefono che non ha nulla da invidiare ai migliori dispositivi sul mercato e dotato di una scheda tecnica veramente unica e che assicura prestazioni e immagini da top assoluto. Tornando all’offerta, oggi lo trovi in diverse versioni su Amazon con uno sconto che si avvicina ai 200 euro e permette di fare un grandissimo affare. Devi, però, essere molto veloce nell’approfittarne: le scorte stanno per terminare.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Per questosmartphone, Xiaomi ha fatto le cose per bene, scegliendo alcune delle migliori componenti disponibili sul mercato, a partire da uno schermo super fluido che assicura immagini in altissima qualità. Grazie alle dimensioni generose lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Prestazioni eccezionali e un comparto fotografico realizzato insieme a Leica che lo trasforma in una macchina fotografica portatile. Insomma, se vuoi spendere poco e acquistare un super smartphone, questa è l’offerta che fa per te.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T – azzurro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’occasione imperdibile per lo Xiaomi 13T. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a 357 euro. Se prendiamo come riferimento il prezzo di lancio (699 euro), lo sconto arriva quasi al 50%. Per questo motivo il risparmio reale supera i 300 euro e lo fa diventare uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Il dispositivo è già disponibile per essere spedito, ma devi essere velocissimo: le scorte disponibili sono pochissime.

In offerta su Amazon è disponibile anche lo Xiaomi 13T Pro, smartphone leggermente più potente che condivide con il "fratellino minore" gran parte della scheda tecnica.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T – azzurro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

Parlare di un singolo aspetto dello Xiaomi 13T è riduttivo. Ci troviamo di fronte uno smartphone che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più costosi e blasonati. Lo si intuisce subito che si ha tra le mani un telefono ultra top, già a partire dalla fotocamera.

Nello Xiaomi 13T, infatti, è presente un sistema fotografico sviluppato con Leica, azienda leader nel settore della fotografia e nella realizzazione delle lenti e degli obiettivi. Leica ha lavorato proprio sotto questo aspetto e ha realizzato degli obiettivi che non trovi su altri dispositivi. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore ottico dell’immagine, teleobiettivo sempre da 50 megapixel e fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 20 megapixel. Il lavoro di Leica non finisce qui. Nell’app fotocamera trovi alcune modalità di scatto e filtri realizzate direttamente dagli ingegneri Leica e che ti trasformano in un vero fotografo.

Passando agli aspetti più tecnici, lo Xiaomi 13T è dotato di uno schermo CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz che lo rende fluidissimo nell’utilizzo di tutti i giorni. La luminosità massima tocca un picco di 2.600nit e lo vedi anche sotto la luce diretta del sole. Presente anche la funzione di oscuramento alle alte frequenze affatica meno gli occhi quando utilizzi il telefono di notte. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimesnity 8200-Ultra, un vero mostro di potenza, con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 67W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Per non soffrire troppo le alte temperatura, Xiaomi ha sviluppato anche un sistema di dissipazione del calore efficiente ed efficace.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T – azzurro

Xiaomi 13T Pro