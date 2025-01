Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone ultra top: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Gli smartphone top di gamma restano tali anche a un anno dall’uscita sul mercato. E il motivo è semplice: quando le componenti scelte dal produttore sono di elevata qualità, restano performanti per molto tempo. Ed è esattamente il caso dello Xiaomi 13T, smartphone top di gamma lanciato da oramai un anno dal colosso cinese e che oggi puoi acquistare a un prezzo veramente straordinario. Lo paghi quanto un medio di gamma grazie allo sconto del 45% che trovi su Amazon, ma le caratteristiche sono chiaramente di livello superiore.

Lo smartphone di Xiaomi beneficia della partnership tra l’azienda cinese e Leica, società leader nel settore delle ottiche e degli obiettivi fotografici. La partnership ha riguardato proprio il comparto fotografico: nella parte posteriore, oltre al sensore principale da 50 megapixel, trovi anche un teleobiettivo sempre da 50 megapixel che permette di scattare foto con una qualità professionale. Anche il resto della scheda tecnica non tradisce le attese: performance al top e una batteria che dura per tutto il giorno e che puoi ricaricare in pochissimo tempo. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi 13T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi 13T in promo a un prezzo di 344,40 euro grazie allo sconto del 45% che ti fa approfittare del minimo storico. Il risparmio è veramente elevato e sfiora i 300 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che trovi nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui il reso). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone completo e versatile. Lo Xiaomi 13T è un telefono top di gamma pronto a stupirti ogni volta che utilizzi. A partire proprio dal comparto fotografico, uno dei punti forti della scheda tecnica. Come detto, il sistema fotografico è il frutto della partnership tra Xiaomi e Leica, con il produttore di ottiche che ha lavorato sia sull’ottimizzazione dei sensori sia sulle tecnologie presenti a bordo dello smartphone. Il risultato finale è un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con lunghezza focale equivalente da 50 mm. Per la fotocamera frontale, invece, la scelta è andata su un sensore da 20 megapixel. Il lavoro di ottimizzazione di Leica lo troviamo anche nell’app Foto con alcuni stili e modalità di scatto che rendono ogni tua foto un vero capolavoro.

Tutto questo non sarebbe possibile senza il supporto di un processore prestazionale. Non a caso sotto la scocca è presente il chip MediaTek Dimensity 8200-Ultra realizzato con un processo a 4nm e supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici e con un refresh rate adattivo fino a 144 Hz. La luminosità tocca dei picchi fino a 2600 nit. Lo schermo protegge anche i tuoi occhi quando utilizzi il telefono di notte grazie alla funzione di oscuramento alle alte frequenze.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh con turbo ricarica da 67W che impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T