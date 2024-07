Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone ultra top: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

In un momento storico in cui gli smartphone si somigliano tutti, ci sono ancora aziende che hanno il coraggio e la voglia di investire in dispositivi diversi. Diversi in tutto, nel design e nelle caratteristiche tecniche. E oggi hai la possibilità di acquistare uno di questi telefoni "differenti" con un super sconto che permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Parliamo dello Xiaomi 13T Pro, smartphone premium del produttore cinese lanciato sul mercato da un paio di mesi e che oggi trovi con uno sconto del 35% che permette di risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino.

Un’offerta eccezionale soprattutto per le caratteristiche e le qualità di questo smartphone. Un telefono che punta moltissimo sul comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica, azienda leader nel settore delle ottiche e con decenni di esperienza. Nella parte posteriore trovi un sistema di fotocamere professionali che assicura immagini e video con pochi eguali tra la concorrenza. Il tutto condito da uno schermo con un refresh rate altissimo e un processore super prestazionale. Non acquistarlo a questo prezzo sarebbe un grandissimo errore.

Xiaomi 13T Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte per cominciare al meglio questo weekend. Oggi trovi lo Xiaomi 13T Pro con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 503,83 euro, il valore più basso mai registrato su Amazon in quest’ultimo periodo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto che ti aiuta a diminuire l’esborso iniziale. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Lo puoi anche provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Se vuoi spendere un po’ di meno, in offerta troviamo anche lo Xiaomi 13T. Le caratteristiche sono leggermente inferiori, ma le prestazioni restano eccellenti. Il prezzo è di 364,90 euro con uno sconto del 34%. Minimo storico anche in questo caso e fai sempre un grandissimo affare.

Xiaomi 13T Pro: la scheda tecnica

Lo Xiaomi 13 Pro è uno smartphone premium in ogni singola componente scelta dal produttore cinese. Lo schermo? Super fluido. Il processore? Prestazioni senza eguali. Il comparto fotografico? DI livello assoluto.

E per analizzare la scheda tecnica dello Xiaomi 13T Pro partiamo proprio dal comparto fotografico, l’elemento su cui Xiaomi ha investito maggiormente grazie alla partnership firmata con Leica, produttore di ottico tedesco leader nel settore. Leica si è concentrata sia sullo sviluppo del sistema di fotocamere sia sull’ottimizzazione del software. Un lavoro certosino che ha portato a un risultato veramente ottimo, posizionando lo Xiaomi 13T Pro tra i migliori cameraphone in commercio. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale di livello professionale da 50 megapixel, supportato da una fotocamera con teleobiettivo Leica sempre da 50 megapixel e un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 20 megapixel. Nell’app fotocamera trovi il supporto dell’intelligenza artificiale e tanti filtri e pre-set sviluppati da Leica che ti aiutano a personalizzare ogni tua foto.

Un altro elemento che spicca è lo schermo. Xiaomi ha optato per un display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 144 Hz, il che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. La luminosità tocca un picco massimo di 2.600 nit: non avrai problemi a vederlo anche sotto la luce del sole. La funzione di oscuramento alle alte frequenza affatica meno gli occhi quando utilizzi il telefono di notte. Le prestazioni sono assicurate dall’innovativo processore MediaTek Dimesity 9200 Plus supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

In uno smartphone così anche la batteria è straordinaria: capacità da 5.000mAh e supporto alla iper ricarica da 120 W che permette di avere il 100% di autonomia in circa 20 minuti. Il tutto senza problemi di sicurezza o di sovratensione: le componenti interne sono sempre al sicuro.

