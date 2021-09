Anche la friggitrice ad aria è smart grazie a Xiaomi

Da quando le friggitrici ad aria sono arrivate sul mercato, con prezzi sempre più bassi e modelli sempre più potenti, molti italiani hanno detto addio alla padella con l’olio, ma anche al forno, per moltissime ricette: questi elettrodomestici, infatti, ci permettono di cuocere molte pietanze con un uso minimo di olio e in tempi molto rapidi.

Ma adesso ci permettono di farlo anche con molta intelligenza, grazie a Xiaomi e alla sua friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer, annunciata a metà estate e adesso arrivata in Italia, anche su Amazon. Xiaomi Mi Smart Air Fryer è una friggitrice ad aria da 3,5 litri molto evoluta che, in più, può essere connessa via Bluetooth o Wi-Fi allo smartphone e gestita in modo estremamente smart grazie all’app Xiaomi Mi Home. In più, ha diverse funzioni di cottura che altre friggitrici ad aria non hanno, cosa che la rende utile per cucinare molte più ricette. A proposito di ricette: non sapete cosa cucinare? Ve lo suggerisce l’app.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: come è fatta

Fisicamente Xiaomi Mi Smart Air Fryer sembra una normale friggitrice ad aria, di dimensioni compatte: misura 33,5×24,5×30,4 centimetri, pesa 3,9 chili e ha un cestello da 3,5 litri di capienza. La potenza elettrica è elevata: 1.500W.

Fin qui niente di strano, ma in realtà Xiaomi Mi Smart Air Fryer offre alcune chicche già per quanto riguarda le cotture. Ad esempio ha un range di temperature impostabile tra 40 e 200 gradi centigradi (contro gli 80-190 classici).

Impostata a 40 gradi Xiaomi Mi Smart Air Fryer può essere usata anche per essiccare carne, frutta e verdura, o persino per fare lo yogurt visto che può essere tenuta accesa fino a 24 ore consecutive. A 45 gradi, invece, può scongelare il pane senza tostarlo.

Ha uno schermo OLED touch facile da leggere e da usare e 8 modalità di cottura preinpostate e selezionabili con la ghiera frontale, per le ricette più frequenti come le patatine, le bistecche o il pesce.

Inoltre è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, cosa che ci permette di inserirla in una routine quotidiana: potremo quindi mettere del pane nella friggitrice prima di coricarci e trovarlo tostato e caldo al risveglio.

Potremo anche comandarla da remoto e con i comandi vocali, in modo da far partire la cottura di una pietanza solo quando stiamo per tornare a casa. L’app, poi, ci avvertirà quando la cottura è terminata. Tutte queste funzioni smart, molto probabilmente, ci spingeranno ad usare la friggitrice ad aria molto più spesso e, di conseguenza, ci faranno togliere un bel po’ di olio fritto dalla dieta.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: quanto costa

Xiaomi Mi Smart Air Fryer è molto evoluta ma, come la gran parte dei dispositivi smart di Xiaomi, è anche economica. Costa infatti più o meno quanto una normale friggitrice ad aria non smart della stessa capienza di un buon produttore: su Amazon si compra a 99 euro.

